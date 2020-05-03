المعلّق العُماني خليل البلوشي يشنّ هجوماً حاداً وغير مسبوق على فيصل القاسم!

شنّ المعلق العُماني البارز بقنوات “بي ان سبورت” الرياضية، خليل البلوشي هجوماً حاداً على المذيع السوري فيصل القاسم بعد تغريدته التي انتقد فيها التطبيع مع إسرائيل، وأرفقها بصورة للراحل السلطان قابوس بن سعيد مع رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو.

ونشر “البلوشي” سلسلة تغريداتٍ في حسابه بتويتر رصدتها “وطن”، وقال معقباً: “فيصل القاسم ومن هم على شاكلته اوجعتهم سياسة السلطنة فخرجوا ينبحون في رمضان في محاولة ان ينفلتوا من اغلالهم التي قيدتهم في هذا الشهر الفضيل لانهم ليسوا الا شياطين يبحثون عن فتنه”.

فيصل القاسم ومن هم على شاكلته

اوجعتهم سياسة السلطنة

فخرجوا ينبحون في رمضان

في محاولة ان ينفلتوا من اغلالهم اللتي قيدتهم في هذا الشهر الفضيل

لانهم ليسوا الا شياطين يبحثون عن فتنه — خليل البلوشي (@khalilalbalush1) May 3, 2020

وأضاف: ” يبدو ان تصريحات بن علوي الاخيرة اوجعت الصهاينة سواءً في اسرائيل او العرب منهم فأطلقوا كلابهم لتنبح ضد السلطنة فهناك من غرد عن اقتصاد السلطنة واخر عن سياستها”.

يبدو ان تصريحات بن علوي الاخيرة اوجعت الصهاينة سواءاً في اسرائيل او العرب منهم

فاطلقوا كلابهم لتنبح ضد السلطنة

فهناك من غرد عن اقتصاد السلطنة

واخر عن سياستها pic.twitter.com/JZRaXrBXwn — خليل البلوشي (@khalilalbalush1) May 3, 2020

وتابع المعلّق البارز: “نتقبل ضيق صدر الاسرائيلي من تصريحات بن علوي فهي لا تعترف بدولته وتعطي فلسطين الحق الكامل في اراضيها اما يطلع لنا واحد باع هويته العربيه واستبدل جوازه بالكندي وينتقد سياستنا فهذا غير مقبول”.

نتقبل ضيق صدر الاسرائيلي من تصريحات بن علوي فهي لا تعترف بدولته وتعطي فلسطين الحق الكامل في اراضيها

اما يطلع لنا واحد باع هويته العربيه

واستبدل جوازه بالكندي وينتقد سياستنا فهذا غير مقبول — خليل البلوشي (@khalilalbalush1) May 3, 2020

وأكمل: “من لا يجد له وطن ولا جنسية عربية تعترف به من الطبيعي جداً ان يشكك في العروبة ومن الطبيعي ان ينقهر من الثبات السياسي ومن حكمة قائد كان دائماً رجل السلام الاول في المنطقة”.

من لا يجد له وطن ولا جنسية عربية تعترف به من الطبيعي جداً ان يشكك في العروبة

ومن الطبيعي ان ينقهر من الثبات السياسي ومن حكمة قائد كان دائماً رجل السلام الاول في المنطقة — خليل البلوشي (@khalilalbalush1) May 3, 2020

وكان فيصل القاسم نشر تغريدته التي رصدتها “وطن” قبل أن يقوم بحذفها جراء الهجمة الكبيرة التي تعرض عليها والانتقاد العماني الواسع.

وقال في تغريدته: “كتب فائز عمار، كيف تردون عليه؟، من حق الإخوة الفلسطينيين أن يهاجموا الدول العربية التي تطبع أو تدافع عن إسرائيل لكن ألا تعيش السلطة الفلسطينية التي تمثلهم في الحضن الإسرائيلي وتعتاش على الفتات الصهيوني؟، ألا تتحالف حركات المقاومة الفلسطينية مع إيران التي تحتل أربع عواصم عربية”. وأرفق التغريدة بصورة للسلطان قابوس ونتنياهو.

وفجرت تغريدة القاسم غضب العمانيين، الذين دشنوا هاشتاج #مذيع_الجزيره_يسيء_لقابوس موجهين اتهامات قاسية للمذيع السوري.

كان يوسف بن علوى الوزير المسئول عن الشئون الخارجية بسلطنة عُمان، ترأس الخميس اجتماع الدورة غير العادية لمجلس وزراء الخارجية العرب، عبر تقنية “الفيديو كونفرانس”.

وقال إن هذا الاجتماع ينعقد بناءً على طلب من دولة فلسطين وتأييد كافة الدول الأعضاء، لبحث الخطوات والإجراءات التي يمكن أن تقوم بها الدول العربية تجاه خطورة تنفيذ إسرائيل لمخططها بضم أجزاء من الأراضي الفلسطينية، وهو الأمر الذي ترفضه الدول العربية ويجب رفضه من الجمیع. موضحًا أنه يتنافى مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية والمرجعيات الدولية للسلام ومبدأ حل الدولتين.

وأضاف “بن علوى” أنه انطلاقًا من مسئولية المجتمع الدولي وخاصة مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة في العمل من أجل حماية السلم والأمن الدوليين وخاصة في منطقة الشرق الأوسط، فإن كل الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية تدعو إلى العمل على منع إسرائيل من تنفيذ مخططها الاستيطاني والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية.

وأكد الوزير المسئول عن الشئون الخارجية بالسلطنة، أن استمرار إسرائيل في مخططها سيعرض الأمن والسلم الدوليين لمخاطر لا تُحمد عقباها، مشيرًا إلى أن دول جامعة الدول العربية تدعو إسرائيل لتحقيق السلام من أجل الجميع في المنطقة.