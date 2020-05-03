مايا دياب تفضح رامز جلال
مايا دياب تفضح رامز جلال
Videoحياتنا

“شاهد” الفنانة اللبنانية مايا دياب تفضح برنامج رامز جلال “رامز مجنون رسمي”

كتب وطن
0

فضحت الفنانة اللبنانية برنامج رامز جلال () مؤكدة انه “تمثيل” .

وقالت إن جميع الضيوف يعرفون انهم يصورون البرنامج، مشيرةً إلى أن الضيف قد لا يعرف تفاصيل المقلب .

شاهد أيضاً: حليمة بولند توبخ رامز جلال على الهواء.. وهذا ما قالته عن “الكذبة”…

وعن هذا الموسم قالت مايا دياب إن “الكورونا” أنقذتها من ان تكون ضحيّة لرامز جلال.

 

وأثار برنامج الأخير جدلاً واسعاً وسط مطالبات بوقف عرضه، واتهامات بإذلال المشاركين بالبرنامج وإهانتهم مقابل العائد المادي، في حين صدر قرار بمصر بمنع من مزاولة أي مهام إعلامية القرار الذي استأنف ضده الفنان المصري.

قد يعجبك ايضا
حياتنا

“شاهد” حليمة بولند توبخ رامز جلال على الهواء.. وهذا ما قالته عن…

الهدهد

“mbc” تتحدى العرب وترفض وقف “أم هارون” و”مخرج 7″…

فيديو

“شاهد” مريم حسين تبصق في وجه رامز جلال وتسبه.. هذا ما قالته عن الـ 10…

حياتنا

المخرج خالد يوسف صاحب قضية الأفلام الإباحية مع الفنانات يفضح برنامج رامز جلال!

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.