إحصاء حكومي يصدم العُمانيين في سلطنة عُمان.. هذا ما جاء فيه

تسبب إحصاء حكومي أجرته الجهات المختصة في سلطنة عمان عن الوافدين داخل الدولة، في صدمة للمواطنيين العُمانيين الذين لم يتوقعوا ما جاء فيه.

المركز الوطني للإحصاء والمعلومات في سلطنة عمان أفاد بأن الوافدين شكلوا ما نسبته 41.7% من إجمالي عدد سكان السلطنة بنهاية الربع الأول من العام الجاري 2020، وبلغ عددُهم مليونا و936 ألفا و830 نسمة، مقارنة بنسبة 42.5% نهاية العام الماضي 2019؛ حيث بَلَغ عددهم مليونين و30 ألف وافد، الأمر الذي لم يكن يتوقعه المواطنيين حيث اقترب عدد الوافدين من نصف سكان السلطنة.

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المركز أوضح أيضا أن عددَ سكان السلطنة بلغ نهاية مارس الماضي، 4 ملايين و645 ألفا و249 نسمة، من بينهم (2) مليونا عماني و708 آلاف و419 نسمة مثَّلوا ما نسبته 58.3% من إجمالي عدد السكان.

وبينت النشرة الشهرية للمركز لشهر أبريل أنّ هناك 85.8% من إجمالي عدد الوافدين في السلطنة هم من العاملين في القطاعات الحكومية والخاصة والعائلية، وبلغ عددُهم نهاية الربع الأول من العام الجاري مليونا و662 ألفا و113 وافدا؛ من بينهم 53 ألفا و332 وافدا في القطاع الحكومي، ومليون و321 ألفا و753 وافدا في القطاع الخاص، و287 ألفا و28 وافدا في القطاع العائلي، والذي يقصد به الأفراد العاملون لدى الأسر والأفراد وعلى نفقتهم الخاصة.

وحسب النشرة، فقد انخفض إجمالي عدد العاملين الوافدين في السلطنة بنسبة 6.4% نهاية الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي 2019.

حيث انخفض عدد العاملين في القطاع الحكومي خلال تلك الفترة بنسبة 6.7% والعاملين في القطاع الخاص بنسبة 7.1% ، والعاملين في القطاع العائلي بنسبة 3.3%.

وأشارتْ إلى أنَّ الكثافة العددية من الوافدين تركزت في محافظة مسقط وشكلوا ما نسبته 44.9% من إجمالي عدد الوافدين في السلطنة؛ حيث بلغ عددهم 870 الفا و544 وافدا، مقابل 571 ألفا و192 نسمة من العمانيين يقطنون في ولايات المحافظة الست: (مسقط ومطرح وبوشر والسيب والعامرات وقريات).

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