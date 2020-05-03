بعد أم هارون.. “شاهد” أغنية لـ نبيل شعيل تثير الجدل وتتسبب في اشتباك جديد بين الكويتيين والعراقيين

اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بحالة من الجدل الكبير عبر تداول مقطع من أغنية كويتية، للفنان “نبيل شعيل” يغني فيها عن الشخصية التاريخية “السندباد”، حيث نسب الشخصية الشهيرة للكويت، قائلا “إن رحلات السندباد الاستكشافية والخيالية انطلقت من أرض الكويت”.

وأثار المقطع المتداول للأغنية والذي رصدته “وطن” ويقول فيه ما نصه: “سندباد كان بحاراً خليجياً عظيماً من هنا، والذين اشتركوا في رحلة الأحلام هم أولادنا، والمجاديف التي شقت جبال الموت كانت من هنا”، حفيظة عديد من المواطنين الذين هاجموا الأغنية معتبرين بأنها سرقة للتاريخ “العراقي”، وأن شخصية سندباد هي شخصية عراقية وليست كويتية.

الكويت تسرق تأريخ العراق

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مراجع التاريخ العربية و الاجنبية تذكر ان (السندباد) هو بحار من بغداد/العراق، عاش في فترة الخلافة العباسية.



الكويتيون اليوم يقولون انه كان خليجي كويتي😂



استغرب من العراق حكومة و شعب يسكتون عن سرقات الكويت المتتالية لإرثهم و تأريخهم



شاهدوا الفيديو pic.twitter.com/PqJwm9tD3b — مهدي مجيد (@mahdimajeed8) May 3, 2020

وبحسب موقع “ويكبيديا” فإن السندباد أو السندباد البحري هو “شخصية أسطورية من شخصيات ألف ليلة وليلة، وهو بحار من بغداد، عاش في فترة الخلافة العباسية، ويقال أن السندباد الحقيقي تاجر بغدادي مقيم في عمان”.

ونشر أحد المتفاعلين عبر “تويتر” مقطع الأغنية الكويتية معلّقاً ما نصّه: “الكويت تسرق تاريخ العراق، مراجع التاريخ العربية والأجنبية تذكر أن “السندباد” هو بحار من بغداد “العراق”، عاش في فترة الخلافة العباسية.

وتابع المغرد في تغريدته: “الكويتيون اليوم يقولون أنه كان خليجي كويتي، أستغرب من العراق حكومة وشعب يسكتون عن سرقات الكويت المتتالية لإرثهم وتاريخهم”.

بينما رد أحد المغردين على المقطع قائلاً: “السرقة لا تتم بأغنية، خليهم يغنون، وإذا على الإرث فلم يبقى منه شيئاً وإلا حضارة كاملة، كيف صادرها الميليشياويين”.

السرقة لاتتم باغنية خليهم يغنون واذا على الارث فلم يبقى منه شيئا والا حضارة كاملة كيف صادرها الميليشياويين — anana انانا العراقية (@anana_iq) May 3, 2020

بينما قال معلق آخر: “من 2003 الكل بدأ ينهش ويسلب ويسرق بثروات العراق وسبب الغل والرعب الذي مارسه صدام عليهم”.

من 2003 الكل بدأ ينهش ويسلب ويسرق بثروات العراق وسبب الغل والرعب التي مارسه صدام عليهم .والشعب العراقي هو الذي يدفع ثمنها من ثرواته وشبابه . لكن وعلى يقين تام لا يبقى هذا الحال طويلا . واذا ع الكويت فهي احدى محافظتنا اتمون علينا. — كيف الحال (@j4liCTe8R3WAk7d) May 3, 2020

وتابع: “الشعب العراقي هو الذي يدفع ثمنها من ثرواته وشبابه، لكن وعلى يقين تام لا يبقى هذا الحال طويلاً، وإذا على الكويت فهي إحدى محافظتنا اتمون علينا”.

ويأتي هذا الجدال بين الكويتيين والعراقيين حول الملكيات التاريخية كحالة ثانية بعد بضعة أيام من تداول خبر مفاده بأن مسلسل “أم هارون” الذي تقوم ببطولته الكويتية “حياة الفهد” والذي يقال بأنه يمثل شخصية امرأة يهودية عاشت بالكويت، هي لشخصية امرأة يهودية عراقية بالأصل، تدعى “أم شارون”.