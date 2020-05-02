“مشكلتكم وصلت إلى شخص كريم”.. “شاهد” هذا ما فعله أمير سعودي مع أتراك عالقين في المملكة!

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لما فعله أمير سعودي مع مجموعة سائقين أتراك تأخروا في مغادرة المملكة، وعلقوا في مدينة تبوك.

ويظهر بالفيديو الذي رصدته “وطن” مسؤول سعودي يُخاطب السائقين العالقين، ويُخبرهم أن إجراءات الدولة لا أحد يستطيع تجاوزها، ولكن مشكلتهم وصلت إلى “شخص كريم” بحسب تعبيره.

سائقين اتراك تأخروا في مغادرة المملكة وتكفل الامير/فهد بن سلطان أمير منطقة #تبوك بدفع كامل الغرامات والمخالفات عن كل فرد منهم على نفقة سموه الخاصة وكذلك التكفل بإفطارهم على نفقته قبل صعودهم للسفينة مغادرين ميناء ضباء الى تركيا انتم في بلد الإنسانية ومملكة الخير🇸🇦#السعودية pic.twitter.com/kyzaGjmR0i — سعد الرشيدي (@saad_1_8) May 1, 2020

وتابع المسؤول: “هذا الشخص أمير منطقة تبوك، الأمير فهد بن سلطان، أمر من عنده شخصيا بدفع مبلغ 700 ريال من حسابه، وأعطى أمرا للجهات المعنية، الآن تعطوني جوازاتكم بنسلمها لهم بتسددوا الـ700 ريال وأنتم تشحنوا الباخرة وتطلعوا، هو قال للجوازات، النظام نظام، أنا من جيبي الخاص هو بيدفعها، فجزاه الله خيرا”.

واستطرد: “ما يرضى على مسلمين أنهم يتعطلوا، أنتم في بلد خير ومملكة إنسانية.. وصلتكم وجبات الفطور اليوم، هذه ليست من عندي هي من عنده، إحنا يا إخوان في بعض الأحيان تصير أمور خارجة عن الإرادة”.

وأشاد الأمير السعودي سطان بن خالد آل سعود بتصرف الأمير فهد بن سلطان، وأكد أن الإنسانية لا علاقة لها بالسياسة، وغرد قائلاً: “هذه هي أخلاقنا وتربيتنا وعاداتنا التي تعلمناها من أجدادنا والدي الأمير فهد بن سلطان أمير منطقة تبوك يتكفل شخصياً بجميع الغرامات التي لحقت السائقين الأتراك بسبب تأخرهم في العودة نحن بحمد الله في #مملكه_الانسانية فالسياسة لا تمنعنا عن فعل الخير حتى لو كانت دولهم تسيء لنا”.

هذه هي أخلاقنا وتربيتنا وعاداتنا التي تعلمناها من أجدادنا

والدي الأمير فهد بن سلطان أمير منطقة تبوك يتكفل شخصياً بجميع الغرامات التي لحقت السائقين الأتراك بسبب تأخرهم في العودة

نحن بحمد الله في #مملكه_الانسانية فالسياسة لا تمنعنا عن فعل الخير حتى لو كانت دولهم تسيء لنا@tabukm pic.twitter.com/8MIcck8FDV — سطام بن خالد ال سعود (@sattam_al_saud) May 1, 2020

يأتي انتشار هذا الفيديو بعد أيام من قيام السعودية بحجب مواقع تركية، ورد تركيا بحجب مواقع سعودية وإماراتية في تركيا، ما يعكس التوتر السياسي بين الدولتين.

وتأتي الخطوات المتبادلة بعد اتهام تركيا لـ 20 سعودياً بقتل الصحفي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية في اسطنبول، ما أدى لتدهور العلاقات بين الطرفين.

وكانت السعودية حجبت عددا من المواقع الإعلامية التركية قبل أسبوع، بما في ذلك موقع هيئة الإذاعة والتلفزيون الحكومية (تي.آر.تي) ووكالة الأناضول للأنباء المملوكة للدولة.

وتصاعد التوتر بشدة بين تركيا والسعودية بعد أن قتلت السعودية الإعلامي جمال خاشقجي الذي دأب على انتقاد سياسة ابن سلمان، في القنصلية السعودية في اسطنبول في أكتوبر تشرين الأول 2018.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن أمر القتل صدر من “أعلى المستويات” في الحكومة السعودية، وهذا ما نفاه ابن سلمان، لكنه قال إنه يتحمل المسؤولية في نهاية المطاف بوصفه الزعيم الفعلي للمملكة.