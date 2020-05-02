“شاهد” ماذا فعل هذا الاعلامي القطري وأثار تفاعلاً واسعاً فما قصة فلسطين وخليج عُمان الذي تحدث عنهما

في موقف يستحق التقدير، ويدل على ذكاء الإعلامي القطري علي بن طوار مقدم برنامج على خطى الرحالة بتلفزيون قطر، عرض الإعلامي خلال برنامجه خريطة للعالم تعود للقرن الـ 16 لا يظهر وجود إسرائيل فيها.
وحسب مقطع فيديو رصدته “وطن”، فقد ركز الإعلامي القطري خلال زيارته لمتحف فلورنسا على خريطة قديمة معروضة بالمتحف، قائلاً: “أنا أرى فلسطين أين إسرائيل أنا لا أجد إسرائيل”.
ووجه بن طوار حديثه للمرشدة في المتحف التي لم تعلق على تساؤل الإعلامي القطري، الأمر الذي وضعها بموقف محرج.
وأشاد نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بذكاء الإعلامي القطري ولفتته المميزة، معتبرين أن تصرفه ينم عن ذكاء، وأنه عرض دليلاً دامغاً على عدم وجود إسرائيل في العصر القديم.
يأتي ذلك في الوقت الذي يواصل فيه الذباب الإلكتروني التابع لولي العهد السعودي محمد بن سلمان الهجوم على الفلسطينيين والقضية الفلسطينية وإطلاق الهشتاقات التي تنال من القضية.