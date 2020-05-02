“شاهد” ماذا فعل هذا الاعلامي القطري وأثار تفاعلاً واسعاً فما قصة فلسطين وخليج عُمان الذي تحدث عنهما

في موقف يستحق التقدير، ويدل على ذكاء الإعلامي القطري علي بن طوار مقدم برنامج على خطى الرحالة بتلفزيون قطر، عرض الإعلامي خلال برنامجه خريطة للعالم تعود للقرن الـ 16 لا يظهر وجود إسرائيل فيها.

وحسب مقطع فيديو رصدته “وطن”، فقد ركز الإعلامي القطري خلال زيارته لمتحف فلورنسا على خريطة قديمة معروضة بالمتحف، قائلاً: “أنا أرى فلسطين أين إسرائيل أنا لا أجد إسرائيل”.

ووجه بن طوار حديثه للمرشدة في المتحف التي لم تعلق على تساؤل الإعلامي القطري، الأمر الذي وضعها بموقف محرج.

موقف يستحق التقدير ويدل على ذكاء علي بن طوار مقدم برنامج على خطى الرحالة في تلفزيون قطر حين ركز على اسم فلسطين في خارطة قديمة معروضة في متحف فلورنسا وتساءل أين إسرائيل؟ أنا لا أجد إسرائيل! موجهاً حديثه للمرشدة التي لم تعلق ولكن الرسالة وصلتها كما وصلت للمشاهدين. pic.twitter.com/UXU5EantEV — ناصر المير (@nasser_almeer) May 1, 2020

وأشاد نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بذكاء الإعلامي القطري ولفتته المميزة، معتبرين أن تصرفه ينم عن ذكاء، وأنه عرض دليلاً دامغاً على عدم وجود إسرائيل في العصر القديم.

بارك الله فيه ،ذكاء وحضور ذهني وقلبي للقضية العربية و الإسلامية — Sid'elemine (@Sidelemine7) May 1, 2020

بيض الله وجهك يرحم والديك كفو تحيا فلسطين بقلوبنا — محسن الصواغ (@mohsenbasari78) May 1, 2020

يمتعنا بكل يوم اخونا @AliBinTowar بجولاته المثرية والغنية بالمعلومات و روعة الإخراج والإعداد ..



أجمل برامج الشهر الفضيل بلا منازع 👌🏼



التحية لعلي ولفريق العمل ولـ @qmc_qa على هذا البرنامج الرائع 👍🏼 — ‏F B A | فهد بوزوير (@FahadBuzwair) May 1, 2020

فعلا ً Interesting map وموجوده من القرن ١٦ هذا شيء مذهل بل #كنز وتوجد به خريطة قطر 🇶🇦♥️

.. والله ياليت لو نستطيع ان نحتفظ بنسخة منها في متحف الفن الاسلامي ..

بكل ود Cc @almayassahamad — مـــوزا (@M22AlBUainain) May 1, 2020

طبعا إسرائيل لم يكن لها على وجه البسيطة حتى زرعها الاستعمار الخبيث بعد سقوط الدولة العثمانية، بدعم مادي وعسكري وسياسي وإعلامي أعلنت عن إحتلالها لفلسطين، وعلى فكرة بعض الناس هنا زعلنين من عدم وجود إسرائيل على الخريطة، أقول يجب إععادة في أصولهم لأنه لا شكك سيكون منهم. — abdo khalifa (@abdokha23349167) May 1, 2020

جزاك الله خير. خل يعرفون فلسطين 🇵🇸 هي فلسطين وبس — قطر (@umfahad2028) May 1, 2020

الشعب القطري يا اخي ، غاليين و اعزاء على قلوبنا نحبكم و نجلكم و نقدركم — | محمد علي – Muhammad Ali | (@MuhammadAli1013) May 1, 2020

يأتي ذلك في الوقت الذي يواصل فيه الذباب الإلكتروني التابع لولي العهد السعودي محمد بن سلمان الهجوم على الفلسطينيين والقضية الفلسطينية وإطلاق الهشتاقات التي تنال من القضية.