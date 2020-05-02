لا حرمة رمضان منعتهم ولا كورونا .. وافدون يثيرون غضب العُمانيين بعد ضبط إجبارهم 3 نساء على الرذيلة!

أعلنت شرطة عمان السلطانية السبت القبض على خمسة آسيويين في العاصمة مسقط بتهمٍ مختلفة .

وقالت الشرطة في بيانٍ مقتضب عبر حسابها الرسميّ في تويتر إن قيادة شرطة محافظة مسقط ألقت القبض على خمسة آسيويين بتهمة السرقة وإرغام ثلاث نساء من ذات الجنسية بممارسة أعمال منافية للأخلاق والآداب العامة.

وذكرت شرطة عمان السلطانية ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

قيادة شرطة محافظة مسقط تُلقي القبض على خمسة آسيويين بتهمة السرقة وإرغام ثلاث نساء من ذات الجنسية بممارسة أعمال منافية للأخلاق والآداب العامة، ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.#شرطة_عمان_السلطانية — شرطة عُمان السلطانية (@RoyalOmanPolice) May 2, 2020

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وعبّر مغرّدون عمانيون عن استيائهم من مواصلة الوافدين تصرفاتهم التي وصفوها بالقذرة حتى مع انتشار فيروس كورونا، وانتهاكهم حرمة الشهر الفضيل .

انتهاك حرمة الشهر الفضيل

نتمنى أشد العقوبات عليهم وليس ترحيل مباشر — 💉. 𝓐𝓑.™ (@ab7du7) May 2, 2020

حتى مع هالامراض وانتشار فيروس كورونا بعدهم ما معذرين عن وساختهم — Alwaleed (@alwaleed_313) May 2, 2020

وجود الوافد في البلد لنسمع هذي المشاكل فقط ، نتمنئ عمان تبقئ للعماني ، تاخير الوافد في بلدنا يسبب خطر علئ الجميع — بنت هيثـم ْ💫 (@dant150) May 2, 2020

الترحيل وعدم دخول عمان

ولو تفتحو من هارب يسافر بدون غرامات يكون افضل تخفوهم تراهم اذيه — الشامخ (@OmanLev) May 2, 2020

واجدين من أمثالهم تايهين في مسقط ، وشغلهم الشاغل في هذا المجال ، و محد بيطلعهم من ثغورهم غير الأشاوس رجال المهام. — أبوحميد الفزاري OMAN 🇴🇲 (@k_Alfazari) May 2, 2020

هالآسيويين بالذات نتمنى إبعادهم من البلد ما شفنا من وراهم الا المصايب — المعمري #عمان 🇴🇲 (@moo129oon) May 2, 2020

والله هالوافدين اكبر مصيبه مستحيل ما يخالفو القوانين مستحيل في بلدهم ما نفع معهم غير الضرب وهنا لازم يطبق عليهم الضرب — muneer (@3EQAHsSvPu0GhMZ) May 2, 2020

كان أحد الوافدين الهنود في سلطنة عمان أثار غضباً بين العُمانيين بعد تعليقه على قرار وزارة المالية العمانية إحلال المواطنين محل العمال الأجانب، في إطار جهود لتطوير القوى العاملة الوطنية.

وجاء في تعليق الوافد قوله: “لا داعي للخوف لعدم وجود الكفاءة العمانية التي تعادل كفاءة الهنود العاملين في السلطنة”.

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