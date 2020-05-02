لا حرمة رمضان منعتهم ولا كورونا .. وافدون يثيرون غضب العُمانيين بعد ضبط إجبارهم 3 نساء على الرذيلة!
أعلنت شرطة عمان السلطانية السبت القبض على خمسة آسيويين في العاصمة مسقط بتهمٍ مختلفة .
وقالت الشرطة في بيانٍ مقتضب عبر حسابها الرسميّ في تويتر إن قيادة شرطة محافظة مسقط ألقت القبض على خمسة آسيويين بتهمة السرقة وإرغام ثلاث نساء من ذات الجنسية بممارسة أعمال منافية للأخلاق والآداب العامة.
وذكرت شرطة عمان السلطانية ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
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وعبّر مغرّدون عمانيون عن استيائهم من مواصلة الوافدين تصرفاتهم التي وصفوها بالقذرة حتى مع انتشار فيروس كورونا، وانتهاكهم حرمة الشهر الفضيل .
كان أحد الوافدين الهنود في سلطنة عمان أثار غضباً بين العُمانيين بعد تعليقه على قرار وزارة المالية العمانية إحلال المواطنين محل العمال الأجانب، في إطار جهود لتطوير القوى العاملة الوطنية.
وجاء في تعليق الوافد قوله: “لا داعي للخوف لعدم وجود الكفاءة العمانية التي تعادل كفاءة الهنود العاملين في السلطنة”.
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