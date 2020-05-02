علاج كورونا الإماراتي كبضائع جبل علي المغشوشة .. “وطن” تكشف فضيحة براءة الإختراع المزعومة!

بعد أن هلل وطبّل الاعلام الإماراتي لما أسماه العلاج الواعد لفيروس كورونا، والذي قال إنه تم تجربته على 73 حالة شفيت تماما وسُجّل كبراءة اختراع لمركز أبوظبي للخلايا الجذعية، تبيّن خلال 24 ساعةً فقط أن الإمارات صنعت من “الحبّة قبة”، وانكشفت حقيقة الوهم الذي حاولت تسويقه.

واعترف مركز أبوظبي للخلايا الجذعية السبت أن العلاج الذي تم الإعلان عنه هو علاج داعم وليس شافٍ للمرض بمعنى أنّه لا يقضي على الفيروس نفسه .

وكان حاكم دبي محمد بن راشد وولي عهد أبوظيي محمد بن زايد هنّأوا شعب الإمارات والمقيمين بـ”الإنجاز العلمي” في تطوير علاج كورونا.

من جهته، قال مستشار ولي عهدأبوظبي، الأكاديمي الإماراتي عبدالخالق عبدالله، في تغريدةٍ بـ”تويتر” إن: ” العلاج الذي اعلن عنه مركز أبوظبي للخلايا الجذعية الداعم للمصابين بفيروس كورونا لازال قيد التجارب السريرية الأولى وقد يساعد المصاب للتغلب على الأعراض المصاحبة للفيروس فقط لكنه لا يقضي على الفيروس نفسه، رغم ذلك هو إنجاز طبي يعتد به. لكن الرجاء من الاعلام عدم اعطاءه أكبر من حجمه”.

العلاج الذي اعلن عنه مركز أبوظبي للخلايا الجذعية الداعم للمصابين بفيروس كورونا لازال قيد التجارب السريرية الأولى وقد يساعد المصاب للتغلب على الأعراض المصاحبة للفيروس فقط لكنه لا يقضي على الفيروس نفسه، رغم ذلك هو إنجاز طبي يعتد به. لكن الرجاء من الاعلام عدم اعطاءه أكبر من حجمه. — Abdulkhaleq Abdulla (@Abdulkhaleq_UAE) May 2, 2020

وعلّق مغرّدون بسخرية على “العلاج” المزعوم الذي أعلنته الإمارات، ووصفوه كبضائع “جبل علي” المغشوشة.

وأكدت منظمة الاصحة العالمية أنه لم يتمّ حتى اليوم التوصل الى لقاح لفيروس كورونا، في الوقت الذي أصاب كورونا أكثر من 3 ملايين و470 شخصاً، وأودى بحياة 243966 شخصا، بينما تعافى من الفيروس أكثر من مليون و113 شخصاً حول العالم.

وفي الإمارات، أعلنت وزارة الصحة مساء السبت (2/5/2020)، تسجيل 561 اصابة جديدة، ليرتفع العدد الإجمالي للاصابات الى 13599، بينما أُعلن عن وفاة 119 .وفق الارقام الرسمية للوزارة