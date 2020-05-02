شيطنت قطر وهاجمت السلطان هيثم والراحل قابوس.. “العرب اللندنية” تعلن توقفها عن الصدور بعد انقطاع الدعم الإماراتي

أكد عدد من الصحفيين العاملين بجريدة “العرب اللندنية” الممولة من الإمارات والتي تدعم سياسات ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد وتلمعه وقف صدورها اعتبارا من، أمس الجمعة.

يشار إلى أن صحيفة “العرب” صدرت من لندن عام 1977 ومولها الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي وصدام حسين ثم الامارات.

صحفيون يعملون في العرب اللندنية يعلنون وقف صدورها اعتبارا من الجمعة. اول صحيفة من لندن صدرت في ١٩٧٧ ومولها القذافي وصدام حسين ثم الامارات. pic.twitter.com/958BSVMfLZ — ZaidBenjamin (@ZaidBenjamin5) April 30, 2020

وكتب مدير تحرير الصحيفة كرم نعمة، أمس الجمعة، مشيرا لتوقف الصحيفة عن الصدور: “لقد أصبح من الواضح يوما بعد آخر أن الصحف لا تستطيع الإستمرار تحت وطأة الأزمة الاقتصادية، فتوقف إصدار الغالبية العظمى منها، وتم تسريح العاملين أو منحهم إجازات غير مدفوعة، وأعلنت صحف كثيرة عن إفلاسها في أكثر بلدان العالم ديمقراطية التي تفضل دولة دون حكومة على دولة دون صحافة، لكن الذي يحدث اليوم أمر غير مسبوق في تاريخ وسائل الإعلام”.

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من جانبه علق حساب “الشاهين” العماني الشهير بتويتر على خبر إغلاق الصحيفة الممولة من الإمارات:”خبر يسر نفوس عباد الله الصالحين إغلاق أحد أبواب الفتنة ومزامير ابليس وطبول الشر صحيفة العرب من لندن الله لا ردها”

خبر يسر نفوس عباد الله الصالحين

إغلاق أحد أبواب الفتنة و مزامير ابليس وطبول الشر

صحيفة العرب من لندن

الله لا ردها https://t.co/sFAdFzOEYc — الشاهين🦅🇺🇳 (@_FALCON_01) May 2, 2020

ودأبت صحيفة “العرب” التي تصدر من لندن ويمولها محمد بن زايد، مؤخرا على مهاجمة خصوم ولي عهد أبوظبي وعملت على شيطنة قطر عبر تقارير مفبركة ومزاعم منذ بدء ازمة الحصار.

كما نشرت الصحيفة عدة تقارير مسيئة لسلطنة عمان سواء بالتصريح أو التلميح، ووجهت اتهامات للسلطان الراحل قابوس بن سعيد ومن بعده السلطان هيثم بن طارق بدعم الحوثيين في اليمن وتهريب السلاح والدعم لهم عبر منفذ المهرة الحدودي الذي تسيطر عليه السلطنة.

وأثار خبر إغلاق الجريدة الممولة إماراتيا منذ فترة كبيرة ردود أفعال كبيرة على تويتر، وأبدى ناشطون سعادتهم وفرحهم بإغلاق ما وصفوها بأحد منابر الفتنة الإعلامية.

وكتب أحد النشطاء:”هذي كانت مزمار شيطان العرب والظاهر إلحين الأغصان تتكسر واحده تلو الأخرى”

هذي كانت مزمار شيطان العرب

والظاهر إلحين الأغصان تتكسر واحده تلو الأخرى

وكم من ظالماً ينام قريرا العين ….ودعوه المظلوم تقارع ابواب العُلاء — 🦅دڔمۭــڛۣــېْۧ ؏ــمۭــٰا̍نۨ🦅 (@Dramsi_oman_01) May 2, 2020

وغرد آخر:”الظاهر لم تأتي بالنتائج الإيجابية التي ينتظروها، بل أصبحت عثرة وعلة من حيث صرف الفلوس والنتائج عكسية”

الظاهر لم تأتي بالنتائج الإيجابية التي ينتظروها

بل أصبحت عثرة وعلة من حيث صرف الفلوس والنتائج عكسية .. — سعيد (@s20321k) May 2, 2020

وتوظف كل من السعودية والإمارات إعلامها الرسمي والخاص للدفاع عن سياسات ابن زايد وابن سلمان، ومهاجمة خصومهم بطريقة بعيدة كل البعد عن المهنية بنشر التقارير المفبركة والأخبار التي لا تستند إلى أي حقائق.

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