“وانت جالس داخل سيارتك”.. “شاهد” ما أمر به أمير الكويت لحماية شعبه من فيروس كورونا دون أي عناء يذكر

بدأت وزارة الصحة الكويتية في تطبيق استراتيجية المسح الميداني الشامل عن فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في جميع مناطق الكويت بطريقة سهلة وسريعة.

وبحسب الفيديو الذي رصدته “وطن” لأول مراكز المسح الميداني، فقد تم تجهيز مركز فحص في بارك آند فلاي الجزيرة، من قبل وزارة الصحة، سيتم تشغيله الأسبوع المُقبل للمواطنين الذين يرغبون بإجراء فحص “كورونا” سريع.

أمير الانسانية

أمير القلوب

الشيخ #الشيخ صباح الاحمد

يأمر بالفحص الميداني لمن يرغب والمواطن بسيارته

حفظ الله الكويت

والمسلمين من كل شر pic.twitter.com/JCJeEu3xAU — محمد بن حميد المهندي (@BMW_1600) May 1, 2020

وبين الفيديو طريقة الفحص للمواطن وهو جالس بسيارته دون عناء أو جُهد، حيث يدخل من الموقف، ويمشي على خط سير تم تجهيزه مُسبقاً، ويصل إلى أجهزة أتوماتيكية، ثم يقوم بإدخال بطاقته المدنية ورقم هاتفه، ويتم سحب العينة من محطة أخرى إلى الأمام قليلاً.

في حال كانت النتيجة إيجابية، يُوجد خيمة في المركز يأخذون المُواطن وفحصه إليها، أما في حال كانت النتيجة سلبية، سيُكمل المُواطن دورته بالسيارة ويخرج من المركز.

ومن المتوقع أن يستقبل المركز ألف شخص يومياً، وسيبدأ عمله الأسبوع المُقبل.

وفي سياق مُتصل، أعلنت وزارة الصحة الكويتية أمس الجمعة تسجيل 353 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في البلاد خلال ال24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة إلى 4377 حالة.

وقال الناطق باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند في بيان صحفي إنه تم تسجيل اربع حالات وفاة إثر اصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 30 حالة.