“شاهد” ماذا فعل “اخدود البركات” مع بداية تأثيره على مناطق في سلطنة عمان

مع بدء تأثير “اخدود البركات” على سلطنة عمان، السبت، شهدت مناطق متفرقة هطولاتٍ متفاوتة الغزارة للأمطار الغزارة مصحوبة برياح هابطة نشطة وتساقط لحبات البرد.

وأدت الأمطار الغزيرة المصاحبة لـ”اخدود البركات” الى جريان الأودية ونزول الشلالات في عدة ولايات .

ونشر حساب “طقس عمان” على “تويتر” مقاطع مصوّرة تُظهر تأثيرات الأخدود .

شاهد بالفيديو لجريان الشعاب امام المنازل بوادي رحاب في ولاية #قريات ظهر اليوم #أخدود_البركات pic.twitter.com/eR4Am2qypb — طـقـس عُـمـان 🌦 (@WeatherOman) May 2, 2020

شاهد بردية وادي الرحاب ولاية #قريات ظهر اليوم من تصوير ماهر الهادي #أخدود_البركات pic.twitter.com/Y7AitdcQJ5 — طـقـس عُـمـان 🌦 (@WeatherOman) May 2, 2020

خيرات الشهر الفضيل #رمضان.. شاهد جريان الأودية بولاية #سمائل بعد أمطار الرحمة التي نزلت مساء اليوم #اخدود_البركات pic.twitter.com/lGxCwpDPui — طـقـس عُـمـان 🌦 (@WeatherOman) May 2, 2020

ما شاء الله شلالات جبال ولاية دماء والطائيين تجري بغزارة بعد أمطار الخير مساء اليوم #اخدود_البركات pic.twitter.com/GTIES8lSNf — طـقـس عُـمـان 🌦 (@WeatherOman) May 2, 2020

كانت الهيئة العامة للطيران المدني أصدرت الجمعة التقرير الأول حول تأثر أجواء السلطنة بأخدود من منخفض جوي “أخدود البركات”.

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وذكرت الهيئة بأن تحاليل المركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة تشير إلى تأثير الأخدود اعتبارًا من السبت 2 مايو وحتى يوم الاثنين 4 مايو.

ودعت الهيئة العامة المواطنين والمقيمين بأخذ الحيطة والحذر أثناء هطول الأمطار وجريان الأودية وتدني الرؤية الأفقية ومتابعة النشرات الجوية الصادرة عنها، والتقيد التام بقرارات اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس کرونا (كوفيد 19) بتجنب الخروج من المنازل إلا للضرورة القصوى.