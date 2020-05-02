معاذ العمري - ديانا كرزون
معاذ العمري - ديانا كرزون
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“شاهد” ديانا كرزون ستتزوج دون زفاف .. وستعمل الحفل بعد الزواج لهذا السبب

كتب وطن
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أعلنت المطربة الأردنية أنها ستتزوج من الإعلامي معاذ العمري دون زفاف وحفل كبير.

وأوضحت أن الزفاف سيقتصر على حفل صغير بحضور أقرب الأقربين فقط.

وأرجعت ديانا كرزون السبب إلى احتمالية استمرار إغلاق صالات الأفراح في الأردن بسبب لنهاية العام.

وذكرت كرزون، خلال لقائها ببرنامج “سهرتنا في بيتك”، على قناة النجاح الفلسطينية كرزون: “بعتقد إنه راح أتزوج من غير فرح كبير في حال هذه الظروف واستمرار تواجدنا في الحجر المنزلي .. بس أول ما تفتح الصالات بعتقد ممكن أعيد عمل عرس”.

وكانت ديانا كرزون احتفلت في نهاية فبراير الماضي بحفل خطوبتها على الإعلامي معاذ العمري ضمن الأصول الأردنية التقليدية.

ثاني حلقات #سهرتنا_من_بيتك مع سوبر ستار العرب #ديانا_كرزونتابعوا المزيد من البرامج على: youtube.com/nbcpalestine#فضائية_النجاحDiana karazonالإعلامية ميساء الشامي Maisaa ShamiBana saloon

Gepostet von ‎فضائية النجاح – An-Najah Nbc‎ am Donnerstag, 30. April 2020

وعلى غرار دول العالم، يشهد الأردن حظراً وحالة طوارئ لمنع تفشي فيروس كورونا.

والسبت، توفي مصاب بفيروس كورونا عن عمر 73 عاماً، في مستشفى الأمير حمزة في العاصمة عمان، ليرتفع عدد الوفيات بالوباء في المملكة إلى 9 وفيات، فيما سُجلت 460 إصابة .

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