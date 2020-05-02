بالفيديو.. حقيقة فتح السلطات السعودية للمسجد الحرام واستقبال المصلين غدا الأحد

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية مقطعا مصورا أحدث ضجة واسعة، لشاب يزعم أن السلطات السعودية ستفتح الحرم المكي يوم، غد الأحد، لاستقبال المصلين ما دفع السلطات للتدخل وكشف الحقيقة.

وبحسب وسائل إعلام سعودية ألقت الجهات الأمنية بالمملكة القبض على مواطن، ظهر خلال مقطع فيديو، مروجًا لشائعة فتح المسجد الحرام للمصلين لإقامة الصلاة فيه اعتباراً من الأحد القادم.

#السعودية الجهات الأمنية توقف مواطن روّج شائعة فتح المسجد الحرام للمصلين و بقية المساجد في المملكة لاستقبال المصلين يوم الثلاثاء pic.twitter.com/vHc5e6pYCr — شامل نيوز 🇰🇼 (@liferdefempire) May 2, 2020

وزعم المتهم فتح بقية المساجد في المملكة لاستقبال المصلين يوم الثلاثاء، مع تمديد فترة السماح بالتجول إلى التاسعه مساءاً وأن قرار الإعادة بانتظار الموافقة النهائية.

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وكان المتحدث الرسمي للرئاسة العامة لشؤون الحرمين هاني بن حسني حيدر، أكد أهمية تلقي المعلومات من الجهات الموثوقة وعدم قبول الشائعات والأخبار غير الموثقة وعدم التسرع والتساهل في التقيد بالإجراءات الاحترازية وعدم تصديق الأخبار أو المقاطع الصادرة من غير الجهات الرسمية المرخص بها.

يشار إلى أن السعودية سجلت 25 ألفاً و459 إصابة بفيروس كورونا، منها 21 ألفاً و518 حالة نشطة، وتعافي 3765 حالة، ووفاة 176 شخصاً.

هذا وأكدت الهيئة العامة السعودية للإحصاء، اليوم السبت، أنها تجري مسحاً لوضع اللمسات العلمية لقياس الآثار الحقيقية لجائحة فيروس كورونا المستجد.

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