تفاصيل مرعبة عن تصفية نظام السيسي 18 شخصاً في “بئر العبد” .. أحضروهم من السجن وقتلوهم وقالوا “إرهابيين”

قتلت قوات الأمن المصرية 18 شخصاً قال إنهم “إرهابيون” في تبادل لإطلاق النارفي محيط مدينة بئر العبد بشمال سيناء.حسبما جاء في بيانٍ لوزارة الداخلية

وزعمت الوزارة العثور على 13 سلاحا آليا و3 عبوات معدة للتفجير وحزامين ناسفين.

من جهته روى تفاصيل مرعبة د. أحمد سالم الأستاذ بكلية العلوم الزراعية بالعريش تفاصيل مرعبة بشأن تصفية الـ18 شخصا في بئر العبد .

وقال نقلاً عن مصادر خاصة إنه بعد بيان وزارة الداخلية المصرية بـ35 دقيقة حضرت الى حيّ الرواق بمدينة بئر البعد 4 سيارات ترحيلات فيها جنود ومجموعة من المعتقلين مقيدين ومعصوبي العينين.

وأوضح ان الجنود قاموا بإنزال المساجين، وتوزيعهم في مناطق متفرقة في الشارع و بجوار المسجد والبيوت وتصفيتهم وتصويرهم خلا 15 دقيقة تقريباً ثم حضرت 8 سيارات اسعاف لحمل الجثث لاحقاً.

وذكر د. أحمد سالم أنه قبل الحادثة بيوم تواجدت قوات الامن في المنطقة بكثافةٍ وصعدت فوق أسطح البيوت والمسجد، وبقوا ساعتين دون التعرض لأي شخص قبل مغادرة المكان .

ودعا سكان بئر العبد الى التوجه للموقع والتأكد من صحة معلوماته، لان بيان الداخلية لم يوضح المكان فيما لا زال دم الضحايا موجوداً.

واعتبر د. أحمد سالم ان ما يحصل في سيناء جريمة حرب مكتملة الاركان، وأن النظام المصري يعتبر المعتقلين “بنك جثث” يُصفّي منهم متى شاء . وتحدّى الداخلية المصرية ان تجرؤ وتعلن عن اسم واحد ممن تمت تصفيتهم .