شجوا رأسه وخلعوا قميصه.. “شاهد” بائعون يعتدون بالضرب على رجل أمن في جرش وهذا ما جرى

فجر مقطع فيديو، جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، لاعتداء مجموعة من الباعة من أصحاب البسطات في أحد اسواق مدينة جرش الاردنية، على رجل أمن أثناء أداء مهامه موجة غضب واسعة في الأردن.

وتظهر اللقطات بالفيديو الذي رصدته “وطن” لحظة تجمهر أصحاب البسطات حول رجل أمن، وضربه وسحله، وخلعوا قميصه، بينما حاول آخرون اللحاق بهم لإنقاذه.

اعتداء زعران و بلطجية أصحاب بسطات في سوف محافظة جرش على رجل أمن مما يشكل اهانة لجهاز الأمن العام و أطالب بمعاقبة هؤلاء السفلة.#الأردن pic.twitter.com/s7SkuPldvN — General Inspector (@GeneralInspect2) May 1, 2020

الحادثة فجرت موجة غضب واسعة، دفعت النشطاء إلى مناشدة السلطات الاردنية، لإعتقال كل المتورطين في الاعتداء، معتبرين ما جرى بلطجة وإهانة لجهاز الأمن العام.

وكتب ناشط باسم سفيان: “مافيهم أدب أُطالب بإعدامهم .رجل الأمن خايف عليكم وسهران على خدمتكم.بس إنتو بدون أدب.كلنا رجال أمن وجيش”.

مافيهم أدب أُطالب بإعدامهم .رجل الأمن خايف عليكم وسهران على خدمتكم.بس إنتو بدون أدب.كلنا رجال أمن وجيش — sufian -M-F- Nuserat(Abu Al zain ) (@NuseratZain) May 1, 2020

وامتعضت ناشطة أخرى من اعتداء عدة رجال على شخص واحد، وكتبت: “بغض النظر عن انه رجل أمن و هالشي لازم يتحاسبوا أشد الحساب عليه، بس هل انه قمة الرجولة انه خمسين يضربوا واحد!”.

بغض النظر عن انه رجل أمن و هالشي لازم يتحاسبوا أشد الحساب عليه، بس هل انه قمة الرجولة انه خمسين يضربوا واحد ! — 🦋 (@zzr__94) May 1, 2020

وطالب مُغرد باسم فراس أن تكون عقوبتهم شديدة، وكتب: “أشد العقوبات يجب أن تطبق عليهم”.

أشد العقوبات يجب أن تطبق عليهم. — Firas H (@hijjawi_firas) May 1, 2020

وتوقع مغرد باسم إسماعيل أن تكون عقوبتهم رادعة وشديدة قياساً على ماحدث معه شخصياً، وكتب: “انا حكيت لشرطي ابعد عن اخوي اكلت فيها 8 ايام جويده ما بالك هذول”.

انا حكيت لشرطي ابعد عن اخوي اكلت فيها 8 ايام جويده ما بالك هذول 😅😅😅😅😅 — ismaeal makkawi (@IMakkawi) May 2, 2020

وكتب فواز سالم: “يجب ان يكون العقاب رادع ومعلن ..مهما كان السبب فهذا اعتداء على هيبة بلد”.

يجب ان يكون العقاب رادع ومعلن ..مهما كان السبب فهذا اعتداء على هيبة بلد — فواز سالم (@FawwazSalem) May 1, 2020

وفي وقت لاحق، أعلنت مديرية الأمن العام أنه تم القبض على الأشخاص المعتدين.

وذكرت المديرية في تغريدة عبر “تويتر” أنه تم توقيف عددا من الاشخاص في مراكز الاصلاح والتأهيل قاموا بالاعتداء على احد رجال الامن العام في محافظة جرش أمس، حيث جرى تحديد أربعة أشخاص اشتركوا بالاعتداء وألقي القبض على ثلاثة منهم وجرى توديعهم للمدعي العام فيما جرى التعميم الشخص الرابع، والبحث جار عنه.

توقيف عددا من الاشخاص في مراكز الاصلاح والتأهيل قاموا بالاعتداء على احد رجال الامن العام في محافظة جرش امس، حيث جرى تحديد اربعة اشخاص اشتركوا بالاعتداء والقي القبض على ثلاثة منهم وجرى توديعهم للمدعي العام فيما جرى التعميم الشخص الرابع، والبحث جار عنه. pic.twitter.com/9PoKpvThFk — مديرية الأمن العام (@Police_Jo) May 1, 2020

ويحظى رجال الأمن بالتقدير والاحترام في الأردن، وما حدث مع شرطي قام بعمل إنساني مع سيدة مسنة خلال الحظر المفروض لمواجهة تفشي فيروس كورونا، أكبر دليل.

حيث تلقى الشرطي أسامة فقهاء اتصالاً هاتفياً من الملك عبدالله الثاني، وأثنى على ما قام به مع السيّدة .

عجوز اردنية خرجت من بيتها متوجهة الى بيت شقيقتها أثناء حظر التجوُّل فوجدها رجال الامن العام وقاموا بايصالها …



اللّهُمَّ زِدنا بالأردِنِّ فخرًا وإرتقاءا

اللهم ارفع مكانة مَن وضع النجوم على كتفها واسعِد قلبه وقلوب زملائِهِ في الدُّنيا والآخرة#الاردن_مفخره #الاردن_كورونا #الاردن pic.twitter.com/NKu1dZsdef — Atif Sh A RUB عاطف شريف (@abulrub1) March 30, 2020

وكانت السيدة خرجت من منزلها غير مدركةٍ لما يدور في الخارج من اجراءات، حيث صادفها رجل أمن، وقام بإلباسها رداءه العسكري كي يقيها من البرد، ومساعدتها، وتوصيلها بسيارة الامن الى المكان الذي تريده .