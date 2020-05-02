فيديو وضعها في حرج كبير.. السعودية هند القحطاني لا تتوقف عن الإثارة حتى في رمضان

عادت مشهورة مواقع التواصل الاجتماعي السعودية هند القحطاني، لإثارة الجدل مجددا عبر فيديو جديد لها نشرته على حسابها بسناب شات.

ويبدو أن “القحطاني” المقيمة في أمريكا لم تجد شيء جديد تظهر به للجمهور لتثير به الجدل وربما قررت أن تؤجل التعري الذي إعتادت عليه لجذب المتابعين إلى بعد رمضان، فقررت ربط اسمها باسم برنامج شهير يذاع في الشهر الكريم علها تلفت انتباه متابعيها.

هند القحطاني ظهرت في المقطع تزعم أنه جرى استفتاء على موقع التواصل “تويتر” يسأل النشطاء عن الشخصية التي يتمنون رؤيتها مع رامز جلال في برنامجه المثير للجدل “رامز مجنون رسمي” وأن الاختيار وقع عليها.

واعتبر البعض أنها تحاول طرح اسمها في أي شيء عليه إقبال من الجمهور، فيما سخر منها البعض الآخر بسبب نطقها لموقع “تويتر” الذي شهد التصويت الذي تتحدث عنها حيث قالت “تويرر”.

ودائما ما تتعمد السعودية هند القحطاني المقيمة في أمريكا مع نجليها إثارة الجدل بمقاطعها الفاضحة التي تتعرى فيها وترقص حتى تصبح حديث مواقع التواصل ولو حتى بالسب والانتقاد.