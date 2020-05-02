أغنية ساخرة من السيسي تُنهي حياة مخرج مصري بعد اعتقاله والتنكيل به لعامين

أكدت منظمة “نحن نسجل” الحقوقية وفاة المخرج المصري الشاب شادي حبش، داخل معتقلات النظام المصري بعد أكثر من عامين على اعتقاله بسبب مشاركته في أغنية ساخرة من رئيس النظام عبدالفتاح السيسي بعنوان “بلحة”.

وتوفي “حبش” بحسب بيان المنظمة الحقوقية رغم استغاثات عديدة من زملائه المعتقلين داخل الزنزانة لإنقاذه، ولكنها لم تلق استجابة من قبل ضباط وإدارة السجن فيما يعتبر قتل عمد بالبطيء.

مصر: وفاة الفنان #شادي_حبش داخل سجن #تحقيق_طره، وذلك بعد استغاثات عديدة من زملائه المعتقلين داخل الزنزانة لإنقاذه،… Gepostet von ‎نحن نسجل – We Record‎ am Freitag, 1. Mai 2020

يشار إلى أن المخرج الشاب شادي حبش اعتقل في مارس 2018 بعد قيامه بإخراج أغنية (بلحة) الساخرة من رئيس النظام المصري للمغني رامي عصام.

هذا وكان أرسل شادي رسالة للأصدقائه في أكتوبر الماضي يطلب الدعم فيها:”السجن مابيموتش بس الوحدة بتموت، أنا محتاج دعمكم عشان ماموتش. في السنتين اللي فاتو أنا حاولت أقاوم كل اللي بيحصلي لوحدي عشان أخرج لكم نفس الشخص اللي تعرفوه بس مبقتش قادر خلاص.”

وتابع:”مفهوم المقاومة في السجن: إنك بتقاوم نفسك و بتحافظ عليها وعلى إنسانيتك من الآثار السلبية من اللي بتشوفوا و بتعيشوا كل يوم و أبسطها إانك تتجنن أو تموت بالبطيء، لكونك مرمي في أوضه بقالك سنتين ومنسي و مش عارف هتخرج منها امتى؟ أو ازاي”؟ والنتيجة إني لسه في السجن وكل 45 يوما بنزل عند قاضي وبتكون نفس النتيجة: تجديد 45 يوما من غير حتى ما يبص لي أو يبص لورق القضية اللي كل اللي فيها مشيوا من ٦ شهور.”

وأضاف:”محتاج لدعمكم محتاج تفكروهم إني لسه محبوس وإنهم ناسيني وإني بموت ببطء كل يوم لمجرد إني لوحدي قدام كل ده إني عارف إن لي أصحاب كتير بيحبوني و خايفين يكتبوا عني أو فاكرين أني هخرج من غير دعمهم لي. أنا محتاج لكم و محتاج لدعمكم اكتر من أي وقت”.

وتوفي العديد من المعتقلين في السجون المصرية منذ بداية العام بسبب الإهمال الطبي.

ووثقت منظمات حقوقية وفاة أكثر من 800 معتقل في السجون منذ الانقلاب العسكري على أول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر في يوليو 2013.