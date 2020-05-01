وزارة النفط والغاز العُمانية تعلن تخفيض السلطنة انتاجها النفطي بنحو 30% في هذا الموعد

قالت وزارة النفط والغاز العُمانية إن السلطنة ستخفض إنتاجها النفطي بنسبة 30% بعد شهرين، وذلك التزاماً باتفاق “أوبك+” الذي أعلن في أبريل الماضي.

وذكرت شبكة “سي إن بي سي” الأمريكية، عن مصادر في الوزارة، أن السلطنة ستخفض من إنتاجها النفطي بنحو 30% من مخصصات العملاء ذوي العقود محددة الأجل بنحو 30% في مخصصاتهم للتحميل والتسليم في يوليو المقبل.

وفي وقت سابق، أصدرت وزارة المالية العُمانية مرسوماً يقضي بترشيد الشركات والمؤسسات الحكومية الإنفاق للعام الجاري، كإحدى أدوات مواجهة التراجع الحاصل في أسعار النفط.

وقالت الوزارة إن الشركات الحكومية مطالَبة بترشيد الإنفاق التشغيلي والاستثماري، بنسبة 10%، تمثل الحد الأدنى المطلوب لتعديل الموازنات التشغيلية والخطط المالية المعتمدة لهذا العام.

وفي 12 أبريل الماضي، أبرمت “أوبك +” بقيادة السعودية وروسيا أكبر خفض تاريخي مدروس لإنتاج النفط الخام، بواقع 10 ملايين برميل يومياً.

ويتضمن الاتفاق كذلك خفض إنتاج النفط من جانب التحالف بمقدار 9.7 ملايين برميل يومياً، و300 ألف برميل يومياً قالت شركات نفط أمريكية إنها ستخفضها من جانبها.

ويبدأ قرار الخفض من مطلع مايو ولمدة شهرين متواصلين، يتبعه اتفاق آخر بتقليص خفض الإنتاج إلى 8 ملايين برميل يومياً حتى نهاية 2020.

كما يبدأ تنفيذ خفض ثالث في الإنتاج بمقدار 6 ملايين برميل يومياً، أي أقل بمليوني برميل مقارنة بالاتفاق السابق له، يبدأ مطلع 2021 حتى أبريل 2022.