تزامناً مع تغريدة إيدي كوهين .. مطبل سعودي يتطاول على السلطنة وعُمانيون يلقنونه درساً
عاد الكاتب السعودي المطبل لنظام ولي العهد محمد بن سلمان، خالد الزعتر، للتطاول على سلطنة عُمان بزعم تقديمه النصيحة للسلطنة، وذلك خلال حديثه عن الأوضاع الاقتصادية لعُمان.
وقال الزعتر، في سلسلة تغريدات رصدتها “وطن”: “تحتاج سلطنة عُمان للانتقال إلى مرحلة الأمان الاقتصادي أن تتخلص من الوضع الحالي الذي جعلها رهينة اضطرابات أسواق النفط والتخلص من الاعتماد الكلي على المداخيل النفطية”.
وأضاف الزعتر: “على المدى القريب من الصعب تحقيق ذلك في ظل الانخفاض الحاصل في أسعار النفط وتداعيات فيروس كورونا على الوضع الاقتصادي”.
وأضاف: “التأخر العماني في الانتقالي من مرحلة الاعتماد الكلي على المداخيل النفطية إلى تنويع مصادر الدخل، جعل #سلطنة_عمان رهينة اضطرابات اسواق النفط، وهذا الانخفاض في أسعار النفط لا شك يخلق تحديات أمام العهد الجديد في سلطنة عمان”.
وفي تغريدة أخرى قال الزعتر: “مع نزول أسعار النفط، تظل #سلطنه_عمان هي المتضرر الأكبر، حيث لايزال الاقتصاد العماني خاضعا للمداخيل النفطية، وهي تحتاج أن يقارب سعر البرميل 82 دولار حتى تحقق توازنا في ميزانيتها”.
هذا ولقن مغردون على مواقع التواصل الاجتماعي المطبل السعودي درساً، مطالبين إياه بعدم التدخل في الشؤون الداخلية لسلطنة عُمان وأن يكف شره عن السلطنة.
وهذه ليست المرة الأولى التي يتطاول فيها المطبل السعودي على سلطنة عمان، ففي وقت سابق نشر تحليل بمركز الإمارات للدراسات”، زعم فيه أن الخلل الرئيسي الذي يقود إلى تعطيل عمل المنظومة الخليجية هي ما أسماها “السياسات الشاذة التي ينتهجها النظام القطري، والسياسات الحيادية التي تنتهجها عُمان تجاه إيران والتي تنتهجها الكويت تجاه قطر”.
وتزامنت تغريدات “الزعتر” مع التغريدة الخبيثة للصحفي الصهيوني ايدي كوهين والتي زعم فيها أن هناك بوادر أزمة اقتصادية عميقة في سلطنة عمان، فيما يبدو أنه تماهٍ بينهما للهجوم على السلطنة .