تزامناً مع تغريدة إيدي كوهين .. مطبل سعودي يتطاول على السلطنة وعُمانيون يلقنونه درساً

عاد الكاتب السعودي المطبل لنظام ولي العهد محمد بن سلمان، خالد الزعتر، للتطاول على سلطنة عُمان بزعم تقديمه النصيحة للسلطنة، وذلك خلال حديثه عن الأوضاع الاقتصادية لعُمان.

وقال الزعتر، في سلسلة تغريدات رصدتها “وطن”: “تحتاج سلطنة عُمان للانتقال إلى مرحلة الأمان الاقتصادي أن تتخلص من الوضع الحالي الذي جعلها رهينة اضطرابات أسواق النفط والتخلص من الاعتماد الكلي على المداخيل النفطية”.

وأضاف الزعتر: “على المدى القريب من الصعب تحقيق ذلك في ظل الانخفاض الحاصل في أسعار النفط وتداعيات فيروس كورونا على الوضع الاقتصادي”.

تحتاج سلطنة عمان للإنتقال إلى مرحلة الأمان الإقتصادي ان تتخلص من الوضع الحالي الذي جعلها رهينة إضطرابات اسواق النفط والتخلص من الإعتماد الكلي على المداخيل النفطية، وعلى المدى القريب من الصعب تحقيق ذلك في ظل الإنخفاض الحاصل في أسعار النفط وتداعيات فيروس #كورونا على الوضع الإقتصادي — خالد الزعتر (@khzaatar) April 30, 2020

وأضاف: “التأخر العماني في الانتقالي من مرحلة الاعتماد الكلي على المداخيل النفطية إلى تنويع مصادر الدخل، جعل #سلطنة_عمان رهينة اضطرابات اسواق النفط، وهذا الانخفاض في أسعار النفط لا شك يخلق تحديات أمام العهد الجديد في سلطنة عمان”.

التأخر العماني في الإنتقالي من مرحلة الإعتماد الكلي على المداخيل النفطية إلى تنويع مصادر الدخل ، جعل #سلطنه_عمان رهينة إضطرابات اسواق النفط ، وهذا الإنخفاض في أسعار النفط لاشك يخلق تحديات أمام العهد الجديد في سلطنة عمان ،، — خالد الزعتر (@khzaatar) April 30, 2020

وفي تغريدة أخرى قال الزعتر: “مع نزول أسعار النفط، تظل #سلطنه_عمان هي المتضرر الأكبر، حيث لايزال الاقتصاد العماني خاضعا للمداخيل النفطية، وهي تحتاج أن يقارب سعر البرميل 82 دولار حتى تحقق توازنا في ميزانيتها”.

مع نزول اسعار النفط ، تظل #سلطنه_عمان هي المتضرر الأكبر ، حيث لايزال الاقتصاد العماني خاضعا للمداخيل النفطية، وهي تحتاج أن يقارب سعر البرميل 82 دولار حتى تحقق توازنا في ميزانيتها ،، — خالد الزعتر (@khzaatar) April 30, 2020

هذا ولقن مغردون على مواقع التواصل الاجتماعي المطبل السعودي درساً، مطالبين إياه بعدم التدخل في الشؤون الداخلية لسلطنة عُمان وأن يكف شره عن السلطنة.

يبدوا بأن الأوامر صدرت لوكر الدبابير ضد السلطنه مرة أخرى فنلاحظ وتيرة العمل الجماعي الممنهج بين هذه الحسابات المدفوعة الأجر من الشيطان الأعور

السلطنه ثمشي بخطى ثابته ولله الحمد تحت قيادة مولانا الهيثم حفظه الله

أما شلة القرود فستعودون منكوسي الرؤوس

مجرد فقاعات حاقده pic.twitter.com/M9CPFsxy6S — الحارثي (@alharthy_001) April 30, 2020

اطمئن يا زعتر أنت وصاحبك محمد السعدي لا توجعوا قلبكم بعمان .. خليكم في مشاكلكم وقضايا دولكم وتدخلاتكم التي حتما ستجلب لكم الانهيار الاقتصادي والعصبي — Mohammed AlSuleimani (@alsuleimani77) May 1, 2020

أخي خالد

نحن لسنا بحاجة إلى آرائك.

عمان بها رجال يعلمون كيف ينقلونها إلى مرحلة الأمان الاقتصادي.



أما عن الصعوبة التي تتحدث عنها.. فهذه الكلمة غير موجودة في قاموسنا.. وثقتنا بقيادتنا جعلتنا نؤمن بأن القادم أجمل بإذن الله.



تذكروا أخواني العمانيين:

"ادفع بالتي هي أحسن السيئة" — أبو تيمور البوسعيدي (@AbuTaymor) April 30, 2020

لا تحاتي معنا زعتر اصلي وتارس ف الجبال الحمد لله رب العالمين ومع العلم ينبت وحده ومن كثره نقدر نصدره والكيلو الواحد يجيب ثلاث براميل نفط — الفهد (@fan_3_6) May 1, 2020

تحدث بلغة الارقام عندما تتحدث عن الموازنات ،، عطينا ارقام عمان والبحرين pic.twitter.com/h6mnESXiJ9 — محمد المشيخي (@M2said81) April 30, 2020

ماعندنا نفط فقط عندما الخير وفير البحر الزراعه المعادن الغاز السياحه الطيبة العمانيه..ماراح تقدر بكل اسف انك تبحث اي سلبية ضد عمان بس مراح تقدر ..الله يحفظ عماننا من كل الاشرار والحاقدين وان يشغلهم فانفسهم يارب pic.twitter.com/nwWdqVJWDe — أبو عبدالله (@Naseralimohamme) April 30, 2020

يكفينا فخرا ارض دعاء النبي لها اللهم وسّع لهم وعليهم في ميرتهم ، وكثّر خيرهم في بحرهم — Abdulaziz Al Salmi (@abdulaziz007ya1) April 30, 2020

كيف يا الزعتر الردي بلادك وهي تحصل كل يوم تهديدات من امريكا ومن باقي دول العالم بخصوص اغراق السوق بالنفط .. — الاسد الضاري (@omani___50) April 30, 2020

ايو صحيح عشان كذا من جاء كورونا وانخفض النفط رحنا نتسلف 😂😂😂😂😂😂 pic.twitter.com/NsABv1CSIg — სალიმი🇴🇲 (@sln123s) May 1, 2020

وهذه ليست المرة الأولى التي يتطاول فيها المطبل السعودي على سلطنة عمان، ففي وقت سابق نشر تحليل بمركز الإمارات للدراسات”، زعم فيه أن الخلل الرئيسي الذي يقود إلى تعطيل عمل المنظومة الخليجية هي ما أسماها “السياسات الشاذة التي ينتهجها النظام القطري، والسياسات الحيادية التي تنتهجها عُمان تجاه إيران والتي تنتهجها الكويت تجاه قطر”.

وتزامنت تغريدات “الزعتر” مع التغريدة الخبيثة للصحفي الصهيوني ايدي كوهين والتي زعم فيها أن هناك بوادر أزمة اقتصادية عميقة في سلطنة عمان، فيما يبدو أنه تماهٍ بينهما للهجوم على السلطنة .