مصري جنّ جنونه من علاقة زوجته بصديقه فقتلها بـ12 طعنة خلال تحضير السحور .. وهذا مصير العشيق!

انهى زوج مصري حياة زوجته بعد 6 أشهر من شكّه في سلوكها، واتهامها بأنها على علاقة غير شرعية بصديقه، وحاول قتل الأخير إلا أنه هرب بعدما سدد له طعنة في البطن.

الجريمة وقعت في منطقة الفردوس بمدينة 6 أكتوبر، وتبين أن الزوج قتل زوجته بـ12 طعنة أمام أطفالهما، أثناء تحضير وجبة السحور.

وبحسب التحريات، فإنّ المتهم متزوج من المجني عليها منذ 7 سنوات، وأنه يعاني من حالة نفسية سيئة، وتدخل جارهما “صديق الزوج” لحل تلك المشكلات، التي استمرت حتى يوم الجريمة، حيث نشبت مشاجرة بين الزوج وزوجته وحضر جارهما وبدأ يدافع عن الزوجة ما أثار شكوك المتهم بأن تزوجته على علاقة بصديقه.

توجه الزوج إلى مطبخ الشقة واستل سكينا وسدد لصديقه طعنة في البطن ومزق جسد زوجته بـ12 طعنة أمام ابنتيه، ما أسفر عن مقتل الزوجة وإصابة صديقه.

وبمجرد استغاثة الصديق، أسرع عدد من الجيران بالاتصال بالشرطة، وحضرت قوة أمنية من المباحث، وتمكنت القوات من ضبطه.

وقالت الطفلة أمام رجال المباجث إنها شاهدت والدها يقتل والدتها بالسكين وهي تصرخ وتستغيث .

وأضافت: “أبويا كان دايما يتخانق مع أمي.. كل شوية يتخانقوا لحد ما شفته وهو بيضربها بالسكين”.