على طريقة السيسي في “صبّح ع مصر بجنيه”.. هذا هو هدف “بن سلمان” من إغلاق الجمعيات

كشف حساب “العهد الجديد” الشهير، عن أهداف ولي العهد السعودي محمد بن سلمان من إغلاق الجمعيات وتحويلها للضمان، مشيراً إلى أن بن سلمان يسعى لتحقيق عدة أمور من هذه الخطوة.

وقال الحساب الشهير في سلسلة تغريدات رصدتها “وطن”: “يريد ابن سلمان من اغلاق الجمعيات وتحويلها للضمان عدة أمور، أبرزها إرضاء الصهاينة، خصوصا أن هذا الملف كان مطلوباً وموجوداً منذ عهد عبدالله، ثم جاء هو ليزيد من إجراءات التضييق.

وأضاف العهد الجديد: “يهدف بن سلمان السيطرة على إيرادات مالية إضافية فهو يعرف أن الشعب السعودي كريم كثير التبرع وصاحب فزعات في الأزمات”.

يريد ابن سلمان من #اغلاق_الجمعيات_وتحويلها_للضمان عدة أمور، أبرزها:

1. إرضاء الصهاينة، خصوصا أن هذا الملف كان مطلوبا وموجودا منذ عهد عبدالله، ثم جاء هو ليزيد من إجراءات التضييق.

2. السيطرة على إيرادات مالية إضافية، فهو يعرف أن الشعب السعودي كريم كثير التبرع وصاحب فزعات في الأزمات — العهد الجديد (@Ahdjadid) May 1, 2020

وتابع: “يعمل بن سلمان على زيادة الضغط على أصحاب الأموال لحلبهم من باب الزكاة والصدقات، (فبعد التأثر بكورونا وانخفاض أسعار البترول، ففي الغالب، الاقتصاد لن يصمد أكثر من سنتين)”.

واستطرد العهد الجديد بالقول: “سوف نرى مستقبلاً حملات تبرع خيرية على نفس طريقة السيسي (صبّح على مصر بجنيه)، وبالطبع نصف هذه التبرعات تذهب لجيب ابن سلمان”.

3. مزيد من الضغط على أصحاب الأموال لحلبهم من باب الزكاة والصدقات، (فبعد التأثر بكورونا وانخفاض أسعار البترول، ففي الغالب، الاقتصاد لن يصمد أكثر من سنتين).

.

سوف نرى مستقبلاً حملات تبرع خيرية على نفس طريقة السيسي (صبّح على مصر بجنيه)، وبالطبع نصف هذه التبرعات تذهب لجيب ابن سلمان. — العهد الجديد (@Ahdjadid) May 1, 2020

بدورهم علق نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي على التغريدة، مؤكدين أن ذلك سيؤدي إلى ثورة الشعب ضد حكم سلمان ونجله.

ومزال بيخنق الشعب لحد ما يطلعو عليه وانشاء الله قريبآ — يوسف محمد (@JhCr0GH7HhjGL7r) May 1, 2020

ضروري اي يستولى عليها !!.. و الا من اين يعوض1 تريليون دولار من مدخرات المسعودين في امريكا اللي راح يحلبهم ترامب تعويضا على ازمة النفط التي اهلكت شركات النفط الامريكية — Rïzæm Sêkr€[email protected] (@RSekretar) May 1, 2020

ههههههه. صبح ع مصر بجنيه وبقرص طعميه…وصبح عالسعودية بريالين وبيضتين 😁 — Dr.Covid-19🔅 (@covid19v_corona) May 1, 2020

وفي وقت سابق، قال وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، عبد اللطيف آل الشيخ، إن الوزارة تحذر من دفع الزكاة إلى الجمعيات المجهولة وغير الموثوقة، زاعماً أن أفراد من جماعة الإخوان تغلغلوا في بعض الجمعيات مستغلين عواطف الناس لتمويل مشاريعهم.

وقال آل شيخ، إنه تم اكتشاف 22 جمعية من أصل 200 ليس لها وجود على أرض الواقع، وبعضها في محطات للوقود تستحوذ على الأموال لتمرير مشاريع مشبوهة، وفق زعمه.