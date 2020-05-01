مذيعة قناة الجديد ليال سعد تتعرض للتحرش من الممثل جوليان فرحات
مذيعة قناة الجديد ليال سعد تتعرض للتحرش من الممثل جوليان فرحات
Videoحياتنا

“شاهد” مذيعة لبنانية تفضح ممثلاً تحرش بها وهي على الهواء مباشرةً وتنشر الفيديو

كتب وطن
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نشرت مذيعة قناة “الجديد” اللبنانية مقطع فيديو اتهمت فيه الممثل اللبناني بالتحرش بها .

الممثل جوليان فرحات

ونشرت “ليال” الفيديو عبر حسابها على موقع “فيسبوك”، يُظهر محاولة أحد الأشخاص ملامسة جسدها عندما كانت تقوم بعملها على شاشة التلفزيون.

وعلقت الإعلامية على المقطع:”وصلني هذا الفيديو، وفتحت حتى أشوف مين المحترم اللي مصوره وحاطه STORY على إنستغرام، فتبيّن أن الشاب ممثل لبناني اسمه جوليان فرحات”.

وأشارت في إعلانها الصادم، قائلة:”هذا الممثل يفترض أنه يحتك بشكل يومي بممثلات، ويصور مشاهد تتطلب احتكاكًا جسديًا، فعم تتخايلوا بلحظتها وين بتكون أفكاره؟”.

وواصلت هجومها:”جوليان، مع كل احترامي لمشاكلك النفسية مش هيك بتحلها، وهاي مش طريقة لتفجير الكبت..يوجد معالجون نفسيون كثير في لبنان وأصحاب كفاءة عالية جدًا”.

واختتمت ليال سعد، قائلًة:”مؤسف أنك عم تضحك بهذه الطريقة على الشي اللي عم تعملوا بالفيديو، أنا للأمانة وجعني قلبي عليك، على السلامة إن شاء الله”.

وعبّر الجمهور عن تعاطفهم مع الإعلامية ليال سعد، ووصفوا الممثل جوليان فرحات المريض النفسي، وأنها ليست أول مرّة يتصرف بها بطريقةٍ غير أخلاقية .

وصلني هيدا الفيديو. فتت لشوف مين المحترم اللي مصوره وحاططه STORY على انستغرام. تبّين انو الشاب ممثل لبناني اسمه جوليان فرحات. هيدا الممثل يفترض انه يحتك بشكل يومي بممثلات، يصّور مشاهد تتطلب احتكاك جسدي، فعم تتخايلو بلحظتها وين بكونوا افكاره؟ جوليان، مع كل احترامي لمشاكلك النفسية مش هيك بتحلها وهاي مش طريقة لتفجير الكبت. في معالجين نفسيين كتير بلبنان واصحاب كفاءة عالية جداً وعدد كبير منهم بقدم خدمات من دون اي بدل مادي مجرّد لمساعدات الناس وتخفيف الكبت الخطير بهالمجتمع لأنو بيعتبروها رسالة ضرورية. بنصحك بزيارة احدهم او التواصل معهم. خطوة بتساعدك بشغلك قبل كل شي تاني. ومؤسف انك عم تضحك بهيدي الطريقة على الشي اللي عم تعملوا بالفيديو، انا للأمانة وجعني قلبي عليك. عسلامة انشالله.

Gepostet von Layal Saad am Donnerstag, 30. April 2020

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