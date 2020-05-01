“شاهد” مذيعة لبنانية تفضح ممثلاً تحرش بها وهي على الهواء مباشرةً وتنشر الفيديو

نشرت مذيعة قناة “الجديد” اللبنانية ليال سعد مقطع فيديو اتهمت فيه الممثل اللبناني جوليان فرحات بالتحرش بها .

الممثل جوليان فرحات

ونشرت “ليال” الفيديو عبر حسابها على موقع “فيسبوك”، يُظهر محاولة أحد الأشخاص ملامسة جسدها عندما كانت تقوم بعملها على شاشة التلفزيون.

وعلقت الإعلامية على المقطع:”وصلني هذا الفيديو، وفتحت حتى أشوف مين المحترم اللي مصوره وحاطه STORY على إنستغرام، فتبيّن أن الشاب ممثل لبناني اسمه جوليان فرحات”.

وأشارت في إعلانها الصادم، قائلة:”هذا الممثل يفترض أنه يحتك بشكل يومي بممثلات، ويصور مشاهد تتطلب احتكاكًا جسديًا، فعم تتخايلوا بلحظتها وين بتكون أفكاره؟”.

وواصلت هجومها:”جوليان، مع كل احترامي لمشاكلك النفسية مش هيك بتحلها، وهاي مش طريقة لتفجير الكبت..يوجد معالجون نفسيون كثير في لبنان وأصحاب كفاءة عالية جدًا”.

واختتمت ليال سعد، قائلًة:”مؤسف أنك عم تضحك بهذه الطريقة على الشي اللي عم تعملوا بالفيديو، أنا للأمانة وجعني قلبي عليك، على السلامة إن شاء الله”.

وعبّر الجمهور عن تعاطفهم مع الإعلامية ليال سعد، ووصفوا الممثل جوليان فرحات المريض النفسي، وأنها ليست أول مرّة يتصرف بها بطريقةٍ غير أخلاقية .