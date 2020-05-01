“شاهد” طبيب خالط وزير الصحة الكويتي تبيّن إصابته بفيروس كورونا .. هل نقل له المرض!؟

تداولت بعض الحسابات بمواقع التواصل أنباء عن إصابة طبيب كويتي بفيروس كورونا خلال عمله في مطار الكويت، مشيرةً إلى أنّ هذا الطبيب خالط وزير الصحة د.باسل الصباح مؤخراً .

مصادر صحيّة كويتية نفت تلك الأنباء عن إصابة الوزير الصباح.

وكشفت أن الصور المتداولة لأحد أعضاء الهيئة الطبية الذي أصيب بالفيروس قديمة، ومرّ عليها وقت طويل يتعدى فترة العدوى، بحسب ما ذكرته صحيفة “الراي” الكويتية .

وكان حساب (قناة بريطانيا الحرة) الذي يعرف عن نفسه، بأنه “قناة إخبارية مرخصة من وزارة الصحة”، قد ذكر “أن وزير الصحة كان خلال الأيام الخمسة الماضية، برفقة أحد الأطباء الذين تأكدت إصابتهم بالفيروس، وهو الدكتور مهلهل العصيمي، مطالبًا بعزل الوزير وحجره صحيًا”.

ووثق الحساب صورة للطبيب برفقة وزير الصحة، دون أن يتضح تاريخ الصورة بدقة، قبل أن يتم نفي هذه الأنباء جملة وتفصيلًا، والتأكيد بأن الصورة قديمة.

بدوره، أكد الدكتور المصاب، مهلهل العصيمي، بتغريدة عبر حسابه في “تويتر” إصابته بالفيروس، وبأنه عزل نفسه عن عمله وعن الجميع منذ أسبوع.

الحمدلله على كل حال ،

{قُل لَن يُصيبَنا إِلّا ما كَتَبَ اللَّهُ لَنا هُوَ مَولىٰنا وَعَلَى اللَّهِ فَليَتَوَكَّلِ المُؤمِنونَ}

تم تأكيد اصابتي بفايروس كورونا والحمدلله اطمنكم صحتي بأفضل حال ومن اسبوع انا عازل نفسي عن عملي وعن الجميع ولله الحمد — د.مهلهل جابر العصيمي (@Dr_alosaimii) May 1, 2020

وظهر وزير الصحة، الدكتور باسل، عقب تداول الأنباء عن إصابته في مطار الكويت الدولي، اليوم الجمعة، أثناء جولته لمراقبة سير عمل الكوادر الطبية هناك، التي تعمل على فحص المواطنين العائدين إلى البلاد، عبر عملية الإجلاء الكبرى التي بدأتها الكويت منذ أسابيع.

وزير الصحة د.باسل الصباح يتفقد مطار #الكويت للاطمئنان على سير العمل في استقبال المواطنين العائدين. pic.twitter.com/7uRS3LmVf2 — المجلس (@Almajlliss) May 1, 2020

وارتفع عدد ضحايا فيروس كورونا، الجمعة، في الكويت، عقب تسجيل وفيات وإصابات جديدة، وفق إحصاءات رسمية.

وأعلنت وزارة الصحة تسجيلها 4 وفيات بفيروس كورونا لترتفع المحصلة إلى 30.

وأضافت الوزارة في بيان أنه تم تسجيل 353 إصابة جديدة أيضا ليرتفع الإجمالي إلى 4 آلاف و377 بينهم 1602 متعاف.