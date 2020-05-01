خطط “بن سلمان” في مهبّ الريح .. تقرير كارثي لوكالة “موديز” عن اقتصاد السعودية
خفضت وكالة موديز للتصنيف الإئتماني الجمعة النظرة المستقبلية للسعودية من “مستقرة” إلى “سلبية”، قائلة إن انهيار أسعار النفط زاد من المخاطر المالية على الدولة الخليجية.
لكن الوكالة أكدت التصنيف الائتماني السيادي عند “A1″، مشيرة إلى الميزانية العمومية للحكومة “التي لا تزال قوية نسبيا رغم حدوث تراجع” ومستويات دين معتدلة ومصدات متينة على الصعيد المالي وعلى صعيد السيولة الخارجية.
وقال الوكالة إن النظرة المستقبلية السلبية تعكس تنامي المخاطر النزولية لقوة السعودية المالية نتيجة صدمة حادة على صعيد طلب النفط العالمي.
وأكدت أن الصدمة الحادة لأسعار النفط ستتسبب في زيادة الديون وتأكل المصدات المالية السيادية للسعودية .
وتوقعت الوكالة لى المدى المتوسط ارتفاع دين الحكومة السعودية إلى حوالي 45% من الناتج المحلي الإجمالي.
وقالت موديز إنها تتوقع الآن أن الإيرادات الحكومية ستهبط بحوالي 33% في 2020 وبحوالي 25% في 2021 مقارنة بعام 2019.
وأضافت أن تباطؤا حادا الآن في نمو الناتج المحلي الإجمالي بالسعودية يقلص أيضا الإيرادات من القطاع غير النفطي.
وذكرت موديز أن الحكومة السعودية ستعوض على الأرجح بعض الخسائر في الإيرادات هذا العام وفي 2021 من خلال تخفيضات في الإنفاق.
مملكة ببجي..
وش شافت الناس من عصابة هالمسفه الخدج غير ببجي نيوم الريتز الدرعية كماين ملحجة ابويمن كورونا كورونا والحظر…. مافي غيرها ببجي واربعه ههههههههه وعرفناها.. ووهم نيوم وانتهاك اهل شرما وكلاً شاف ودرى.. وتكوة وسكرنة وسمرات فندق اليتزكارلتون وماظنيت باقي فيه احد غبي.. ومراقص وسياحة الدرعية وذروع السود والمصارعين وكلاً ضحك وتشمت… وكماين ابولحج باليمن وماحد يجهل الحروب وكورونا كورونا وعلاجها التلقيحي الوحيد اللي كل العالم ووسائله الاعلامية ابدته لكل اللي يبغاه يجيه لبيته .. ماغيرها في غيرها.. هذي اللي قدر سفهان الجزم عليها وولده المعتوه الاخدج من استلم الحكم لليوم آخرتها النفط والثروات والموارد خلاص بدون مقابل وياليت بسرعة…. وبالنهاية عصابات القوى العالمية وراها استراتيجيات ومستقبل وابناء وشباب اجيال جديده ودماء جديده يحتاجون لتعليم وصحة وخدمات ورفاهية عيش لكي يتسنى لهم قيادة العالم والسيطرة عليه في المستقبل القريب..
ويحتاجون اقتصاد ونفط وثروات وقوة وسياسة فولاذية وتطهيرات عرقية مع الشرق والخليج خصوصاً والسعوطية بالتحديد عشان غداً افضل واجمل واكثر تطوراً واشراق للعالم الجديد..
بس الحمد الله باقي عندهم السعودطية دكاكين وملبوسات وبيوت وسيارات ومخالفات وغرامات وسرقات منا ومنا غش وتهريبات يعني باقي يقدرو يقتاتو ويعتاشو محلياً على قدهم دون اسراف وتبذير وبعدين يدرون ان الاسراف حرام يعني يقدو يتعذرو بالدين …اما بالنسبة لمكة والمدينة والحج معليش ماصار في احد يجيها يتعبد بلاش لازم يقبض اول بأول عشان برضو ماحد يدري والاسلام وتخبرون ولقمة العيش.. ومافي كذا لوجه الله بلاش… كل شي بحقه..
وكورونا كورونا كورونا كورونا كورونا كورونا كورونا كورونا.. كخخخخخخخخخ
مملكة ببجي..
وش شافت الناس من عصابة هالمسفه الخدج غير ببجي نيوم الريتز الدرعية كماين ملحجة ابويمن كورونا كورونا والحظر…. مافي غيرها ببجي واربعه ههههههههه وعرفناها.. ووهم نيوم وانتهاك اهل شرما وكلاً شاف ودرى.. وتكوة وسكرنة وسمرات فندق اليتزكارلتون وماظنيت باقي فيه احد غبي.. ومراقص وسياحة الدرعية وذروع السود والمصارعين وكلاً ضحك وتشمت… وكماين ابولحج باليمن وماحد يجهل الحروب وكورونا كورونا وعلاجها التلقيحي الوحيد اللي كل العالم ووسائله الاعلامية ابدته لكل اللي يبغاه يجيه لبيته .. ماغيرها في غيرها.. هذي اللي قدر سفهان الجزم عليها وولده المعتوه الاخدج من استلم الحكم لليوم آخرتها النفط والثروات والموارد خلاص بدون مقابل وياليت بسرعة…. وبالنهاية عصابات القوى العالمية وراها استراتيجيات ومستقبل وابناء وشباب اجيال جديده ودماء جديده يحتاجون لتعليم وصحة وخدمات ورفاهية عيش لكي يتسنى لهم قيادة العالم والسيطرة عليه في المستقبل القريب..
ويحتاجون اقتصاد ونفط وثروات وقوة وسياسة فولاذية وتطهيرات عرقية مع الشرق والخليج خصوصاً والسعوطية بالتحديد عشان غداً افضل واجمل واكثر تطوراً واشراق للعالم الجديد..
بس الحمد الله باقي عندهم السعودطية دكاكين وملبوسات وبيوت وسيارات ومخالفات وغرامات وسرقات منا ومنا غش وتهريبات يعني باقي يقدرو يقتاتو ويعتاشو محلياً على قدهم دون اسراف وتبذير وبعدين يدرون ان الاسراف حرام يعني يقدو يتعذرو بالدين …اما بالنسبة لمكة والمدينة والحج معليش ماصار في احد يجيها يتعبد بلاش لازم يقبض اول بأول عشان برضو ماحد يدري والاسلام وتخبرون ولقمة العيش.. ومافي كذا لوجه الله بلاش… كل شي بحقه..
وكورونا كورونا كورونا كورونا كورونا كورونا كورونا كورونا.. كخخخخخخخخخ
مادام راسك يشم الهوا يابو سلمان ادعس علي كل حاقد وحسود والله حنا معاك في كل شيء
بالله شوفو يعالم هذولا هم العينات الصلب مضيعين الاقامة والتابعية والشرف والنسب وكلش مضيعين… يدورن اسمهم وعلومهم عند مدعوسين النخايع… شفاطين الدفوقي… قماطين الذروعي… هل الخدجا ولافيها مرية… يولد…ولسه مازعلو اوووووه كيف اذا زعلو.. يتحولو على طول فلم غربي بدوي..
ماضيع البلد والله غير هذي العينات الطرارة اللي مايوصفها غير الذنب اللي تمسح به الدابه خراها بعدما تقضي… وتغطي به الفتحة من ذبان الخرا لايدخلوها..
الدعس والله بمقفاك يافالح..
هذه مجرد امنيات وليست تحليل أو وقائع
تحلمووووون