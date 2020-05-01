تقرير: لهذا السبب .. محمد بن زايد “منزعج” من السلطان هيثم بن طارق ولم يرغب في اعتلائه السلطة

كشف موقع “إنتليجنس أونلاين” الفرنسي المتخصص في المعلومات والتقارير الاستخباراتية أن ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد منزعج من اعتلاء هيثم بن طارق آل سعيد السلطة في سلطنة عمان.

وقال الموقع: “رغم أن بن زايد هنأ على النحو الواجب سلطان عمان الجديد عندما أدى اليمين في 11 يناير/كانون الثاني، إلا أن الزعيم العماني الجديد لا يظهر أي علامة على رغبته في الاقتراب من الإمارات”.

وأضاف: “يبدو هيثم حريصا على الحفاظ على التقليد المحايد الذي أسسه سلفه قابوس بن سعيد في مسائل السياسة الإقليمية”.

ونقل الموقع عن مصادر محلية مطلعة إن “السلطات في الإمارات تجد موقف هيثم مزعجا، وكانت تتمنى لو أن أخوه غير الشقيق أسعد بن طارق آل سعيد، أو نجل الأخير تيمور، اللذين تعتبرهما أكثر تعاونا، توليا إدارة البلد بدلا منه”.

وعلق قائلا: “مع حرص كل من الرجلين (أسعد ونجله تيمور) على الحفاظ على نفوذهما في مسقط، يبقى أن نرى كيف ستسير هذه العلاقات”.

أسعد بن طارق: لقابوس الوفاء ولهيثم الولاء.. ولتحيا عمان

لكنّ السيد أسعد بن طارق – نائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي والممثل الخاص للسلطان – أكد الوفاء للراحل قابوس بن سعيد وأعلن الولاء للسلطان هيثم بن طارق، قائلاً: (يا هيثم نحن جندك في كل المحن).

جاء ذلك في كلمته الإفتتاحية في مجلة “عالم الهجن”، والتي نشرتها وكالة الأنباء العمانية.

وقال: “قابوس الذي رحل بأمر الله وقضائه، رحل طودا شامخا، تهاوت لفقدانه الأمم والشعوب قبل الأنفس والقلوب، ورحل طاهرا نقيا حاملا معه المكارم والمآئر متوشحا أثواب الحكمة معطرا بنسائم السلام، لايزال عبق الشوق والحنين نستنشقه في كل زوايا عمان، لاتزال ظلاله الوارفة نتفيأ بها في كل مكان، لا تزال ترانيم صوته تضيء لنا دروب المسير في دياجير الظلام”.

وأضاف: خمسون عاما ومرابع عمان تهتف (أبشري قابوس جاء)، لم تكن كلمة في سياق النشيد كانت رسالة آمنا بها كمواطنين وحملها على عاتقه كقائد ليؤديها بكل إخلاص أمام شعبه ووطنه وأمته، فأوفى بالوعد وحقق ماكان يحلم به، وهو أن يرى عمان وشعبها في أسعد حال، وأن تجمعهم علاقات حب ووئام مع شعوب العالم، وهذا ما نراه الآن في كل شبر بوطننا وما لمسه من شعوب العالم اتجاهنا ) فشكرا لقابوس -ورحمة الله تغشاك في كل وقت وحين.

وأكمل: حينما أودعناه في ثراه الطيب، أحسسنا جميعا بأننا أمام مسؤولية جسيمه، وحمل ثقيل ومشوار يتوجب علينا أن نسلكه بكل عزيمة وإصرار، فبايعنا الوصي السلطان هيثم الذي أشار له تاج المكارم (قابوس رحمه الله) على السمع والطاعة وعلى الوقوف معه في المنشط والمكره، وأن نكون جند الوطن وحماته وأن نسهم جميعا في مواصلة بناء مجد عمان الذي يشرق في كل يوم يسنده قبس السلطان الراحل (طيب الله ثراه) ويعضده فكر السلطان الماجد هيثم المعظم -حفظه الله-.

إذًا هي عمان ستبقى تتقدم بثبات وتؤدي دورها المحوري بثقة، اتجاه أبنائها واتجاه العالم، مبادئها راسخة رؤيتها واضحة، تمد جسور المحبة والسلام تنشر رسائل الحب والوئام، أرضها تحتضن الطيب من الزرع والفكر والتوجه، وتنبذ المكروه تحت أي غطاء أو تحزب.قال السيد أسعد

وختم: علينا جميعا نحن أبناء عمان الأوفياء أن نكون أوفياء حقا لعمان وسلطانها الراحل، وأن نكون سندا وعونا لسلطانها هيثم، لكي يمضي بنا نحو الازدهار المأمول، ويحقق لعمان صفحات من المجد المنشود، كنا نقول (قابوس خلفك لا شقاق ولافتن)، واليوم نؤكد القول (يا هيثم نحن جندك في كل المحن).