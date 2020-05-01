الصهيوني “كوهين” ينشر تغريدةً خبيثة عن “أزمة عميقة” في سلطنة عمان و”الشاهين” يُلجمه بردٍّ ناريّ

نشر الصحفي الإسرائيلي إيدي كوهين تغريدةً خبيثةً زعم فيها أن هناك بوادر أزمة اقتصادية عميقة في سلطنة عمان.

ويتعمّد “كوهين” إثارة الجدل بتغريداته مجهولة المصدر دائماً، والتي ينفثُ عبرها سمومه خاصةً فيما يتعلّق بالشأن العربيّ، والاعتماد على خداع المتابع بزعم علاقته القوية بأجهزة الأمن الإسرائيلية.

هدهد سليمان: بوادر أزمة اقتصادية عميقة في سلطنة عمان — إيدي كوهين אדי כהן 🇮🇱 (@EdyCohen) April 30, 2020

وتصدّى حساب “الشاهين” العُماني الشهير لمزاعم الصحفيّ الإسرائيليّ، وردّ عليه في سلسلة تغريداتٍ ناريّة لاقت تفاعلاً واسعاً من المغرّدين .

وقال “الشاهين” ملحماً إلى الإمارات: “أن كانت ازمتنا عميقة فغيرنا أزمته من نوع Catalysmic (كارثة) بمقياس الشاهين 01 لكنه يحاول صرف الأنظار نحو الآخرين بعد أن أغلقت مراقصه وفقد الطبول و الراقصات (بسبب الشهر الكريم وليس بسبب كورونا)”.

لربما عبر هدهك أجواء دولة شقيقة فتم استبداله هناك بهدهد آخر رديء التصنيع.

أتعلم لماذا ؟

أن كانت ازمتنا عميقة فغيرنا أزمته من نوع Catalysmic بمقياس الشاهين 01 لكنه يحاول صرف الأنظار نحو الآخرين بعد أن أغلقت مراقصه وفقد الطبول و الراقصات (بسبب الشهر الكريم وليس بسبب كورونا)،،يتبع https://t.co/veOQVlmJ38 — الشاهين🦅🇺🇳 (@_FALCON_01) April 30, 2020

وأوضح “الشاهين” أنّ الإعلام المملوك خليجياً بدأ بتسليط الضوء بكل قوته حول أزمة اقتصادية عمانية خلال الفترة من ١١-٢٧ يناير ٢٠٢٠م.

وفي الأيام المباشرة التي تلت رحيل المقام الخالد السلطان قابوس بن سعيد، والمطلع عليها عن قرب يلحظ فيها أمران:

١- التشكيك بقدرات المقام السامي السلطان هيثم بن طارق.

٢- إثارة الرأي العام العماني وبث الإحباط.

ولدي الدليل

بدأ الإعلام المملوك خليجياً بتسليط الضوء بكل قوته حول أزمة اقتصادية عمانية خلال الفترة من ١١-٢٧ يناير ٢٠٢٠م

في الأيام المباشرة التي تلت رحيل #المقام_الخالد

والمطلع عليها عن قرب يلحظ فيها أمران

١- التشكيك بقدرات #المقام_السامي

٢- إثارة الرأي العام العماني وبث الاحباط — الشاهين🦅🇺🇳 (@_FALCON_01) April 30, 2020

وأضاف “الشاهين”: كل ذلك كان قبل التأثير العالمي لفيروس كورونا بحجمه الحالي وقبل الحرب القذرة لأسعار النفط

وما تلا ذلك من استهداف في موجته الثانية خلال الفترة من ١ فبراير الى الان من تهويل لحجم المشكلة الاقتصادية والتي شارك فيها اعلامكم ممثلاً في صحيفة Haaretz حول بيع الحياد العماني مقابل قروض مليارية والترويج لخضوع عمان للآخرين وسجودها لغير الله.

وقال: “كل من قام بنشر مقال أو ترجمته أو التسويق له متناسياً الذل الاقتصادي المهين الذي ألم بالآخرين ممن يملكون الآلة الإعلامية وأبواقها فجعلهم كعصف مأكول آيل للانهيار،،، يجعلنا كعمانيين نزداد مناعة ضد كافة تلك المحاولات”.

طبعاً ذلك كله كان قبل التأثير العالمي لفيروس كورونا بحجمه الحالي وقبل الحرب القذرة لأسعار النفط

وما تلى ذلك من استهداف في موجته الثانية خلال الفترة من ١ فبراير الى الان من تهويل لحجم المشكلة الاقتصادية والتي شارك فيها اعلامكم ممثلاً في صحيفة Haaretz حول بيع الحياد العماني مقابل،، — الشاهين🦅🇺🇳 (@_FALCON_01) April 30, 2020

قروض مليارية والترويج لخضوع عمان للآخرين وسجودها لغير الله وكل من قام بنشر مقال أو ترجمته أو التسويق له متناسياً الذل الاقتصادي المهين الذي ألم بالآخرين ممن يملكون الآلة الإعلامية وأبواقها فجعلهم كعصف مأكول آيل للانهيار،،، يجعلنا كعمانيين نزداد مناعة ضد كافة تلك المحاولات — الشاهين🦅🇺🇳 (@_FALCON_01) April 30, 2020

ووجّه “الشاهين” رسالةً إلى “كوهين” قائلاً: “ستتعب يا ايدي كوهين وسيتعب من خلفك أن ظننتم أن الرأي العماني العام قد مر بمراحل الـDonkification (التبرع) التي مرت بها شعوب غيرنا. فقد قال كبيرنا كلمة خالدة ( نحن لا تسمح بمصادرة الفكر).

ستتعب يا ايدي كوهين وسيتعب من خلفك أن ظننتم أن الرأي العماني العام قد مر بمراحل الـDonkification التي مرت بها شعوب غيرنا. فقد قال كبيرنا كلمة خالدة ( نحن لا تسمح بمصادرة الفكر)

لكن سأعطيك معلومات لعلها تفيد أسيادك في إعادة الحساب ومراجعة تقدير حجمهم أمام الأمبراطورية العمانية — الشاهين🦅🇺🇳 (@_FALCON_01) April 30, 2020

وقال: سأعطيك معلومات لعلها تفيد أسيادك في إعادة الحساب ومراجعة تقدير حجمهم أمام الأمبراطورية العمانية:

أولاً: كافة الإجراءات التي تمت للان من تقليص للميزانيات و المصروفات ومراجعة سياسات التوظيف وشروط الخدمة هي جزء من خطة ثانوية لتقليل العجز فقط لا غير. وربما تمتد للإجراءات أكثر ونحن قانعون بذلك وخلف قيادتنا بكل قوة.

ثانياً: الخطط الرئيسية للتصدي للأزمة الاقتصادية متاحة ولدينا ما يكفي ويتم مراجعتها بشكل مستمر لاختيار الأنسب منها. لذا دعوا عنكم جانباً فكرة بيع الحياد العماني و الانحياز لمحور أو تكتل أو حلف الحياد العماني ليس للبيع،، هو ملك للأرض وللشعب ولن يفرط فيه أحد.

ثالثاً: عادة ما تصدر المباني الآيلة للسقوط ضجيجاً متكرراً قبل أن تنهار وهذا ما نشهده من مقار انطلاق المقالات المسيئة للسيادة العمانية وحسابات مغرديها فهي أوهن من بيت العنكبوت خاصة الدول التي أصبحت شيمتها حالياً ترديد مقاطع أغنية محمد عبده (أبي منه الخبر).

رابعاً: على افتراض أن أزمتنا عميقة وورطتنا كبيرة لازلنا ذمماً نبيلة غير قابلة للبيع،، فلو زرع كل عماني فناء بيته ورمى صنارته للبحر لفاض خيرنا ووصل لغيرنا،، وقد جربنا غير هذا الزمان أزمنة كثيرة.فما وجدت فينا الا عوداً صلباً وأنفس حرة.

أولاً

كافة الإجراءات التي تمت للان من تقليص للميزانيات و المصروفات ومراجعة سياسات التوظيف وشروط الخدمة هي جزء من خطة ثانوية لتقليل العجز فقط لا غير. وربما تمتد للإجراءات أكثر

ونحن قانعون بذلك وخلف قيادتنا بكل قوة — الشاهين🦅🇺🇳 (@_FALCON_01) April 30, 2020

ثانياً

الخطط الرئيسية للتصدي للأزمة الاقتصادية متاحة ولدينا ما يكفي ويتم مراجعتها بشكل مستمر لاختيار الأنسب منها. لذا دعوا عنكم جانباً فكرة بيع الحياد العماني و الانحياز لمحور أو تكتل أو حلف

الحياد العماني ليس للبيع،، هو ملك للأرض وللشعب

ولن يفرط فيه أحد — الشاهين🦅🇺🇳 (@_FALCON_01) April 30, 2020

ثالثاً

عادة ما تصدر المباني الآيلة للسقوط ضجيجاً متكرراً قبل أن تنهار

وهذا ما نشهده من مقار انطلاق المقالات المسيئة للسيادة العمانية وحسابات مغرديها فهي أوهن من بيت العنكبوت

خاصة الدول التي أصبحت شيمتها حالياً ترديد مقاطع أغنية محمد عبده (أبي منه الخبر) — الشاهين🦅🇺🇳 (@_FALCON_01) April 30, 2020

ثالثاً

على افتراض أن أزمتنا عميقة وورطتنا كبيرة

لازلنا ذمماً نبيلة غير قابلة للبيع،، فلو زرع كل عماني فناء بيته ورمى صنارته للبحر لفاض خيرنا ووصل لغيرنا،، وقد جربنا غير هذا الزمان أزمنة كثيرة.فما وجدت فينا الا عوداً صلباً وأنفس حرة

بالغ السلام من الشاهين 🦅 للهدهد 🐦 — الشاهين🦅🇺🇳 (@_FALCON_01) April 30, 2020

وما يؤكد ما كشفه “الشاهين” في معرض ردّه على “كوهين” عن إجراءات تقليص الميزانيات و المصروفات ومراجعة سياسات التوظيف، ما أعلنته وكالة الأنباء العمانية عن أن وزارة المالية أبلغت الشركات التابعة للدولة مؤخراً بإحلال المواطنين محل العمال الأجانب، في إطار جهود لتطوير القوى العاملة الوطنية.

يأتي ذلك ضمن سياسة توطين تستهدف زيادة أعداد الوظائف المتاحة للعمانيين وتحسين جودتها.

وقبل أسبوعين، حظرت الدولة على الشركات الخاصة محاولة تخفيف العبء الاقتصادي لأزمة الفيروس عن طريق تسريح الموظفين العمانيين، بحسب “رويترز”.

وحثت شركات القطاع الخاص أيضا على توطين الوظائف، حيث يشكل العاملون الوافدون ثلث السكان.

كما أصدر درويش بن إسماعيل البلوشي، الوزير المسؤول عن الشؤون المالية في سلطنة عمان، منشورا ماليا بشأن وقف منح العلاوات الاستثنائية لموظفي الدولة.

وجاء في المنشور أن هناك أوامر سامية من السلطان هيثم بن طارق بوقف منح العلاوات الاستثنائية لكافة موظفي الدولة سيما الذين يتم إحالتهم للتقاعد.

وأكد المنشور أهمية أن تقوم كل الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة وغيرها من وحدات الجهاز الإداري للدولة الأمنية والعسكرية والأشخاص الاعتبارية العامة الأخرى بوضع الأوامر السامية موضع التنفيذ.