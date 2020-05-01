جريمة قتل
جريمة قتل
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الأمن الكويتي يفك غموض جريمة قتل المواطن المصري خلال الحظر .. هذا هو القاتل وسبب الجريمة

كتب وطن
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كشف الأمن الكويتي تفاصيل جريمة قتل مواطن مصري وقعت قبل أيام في منطقة “الدسمة” وألقى القبض على القاتل.

وعثر على المجني عليه غارقا في بركة من الدماء وهناك عدة طعنات نافذة في الجانب الأيسر من الصدر أردته قتيلا.

ونجح رجال مباحث العاصمة في فك غموض الجريمة وألقوا القبض على القاتل الذي تبين أنه من بني جلدته.

واعترف القاتل أنه ترصد للضحية وقتله بسبب خلافات شخصية بينهما.وفق صحيفة “الراي” الكويتية

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  1. Alaa يقول

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

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