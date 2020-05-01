“اخدود البركات” يتجّه نحو سلطنة عمان .. إليكم موعد وصوله وتحذيرات هامة للعمانيين

أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني التقرير الأول حول تأثر أجواء السلطنة بأخدود من منخفض جوي “أخدود البركات”.

وذكرت الهيئة بأن تحاليل المركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة تشير إلى تأثير الأخدود اعتبارًا من يوم غد السبت 2 مايو وحتى يوم الاثنين 4 مايو.

ومن المحتمل أن يكون الطقس غائم جزئيا إلى غائم مع فرص لهطول أمطار متفاوتة الغزارة قد تكون رعدية أحيانا، مصحوبة برياح نشطة وتساقط لحبات البرد على محافظة مسندم تمتد تدريجيا لتشمل محافظات البريمي والظاهرة وشمال الباطنة وجنوب الباطنة ومسقط والداخلية وشمال الشرقية وجنوب الشرقية.

ومن المحتمل هطول أمطار متفرقة على المناطق الجبلية والشريط الساحلي لمحافظة ظفار.

وذكرت الهيئة بأنه سيصاحب الحالة الجوية هبوب رياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة إلى نشطة على محافظتي الوسطى وظفار تؤدي إلى تصاعد الغبار والأتربة، ويكون البحر متوسط الموج على سواحل محافظة مسندم وبحر عمان ويصل أقصى ارتفاع له مترين ونصف المتر.

ودعت الهيئة العامة المواطنين والمقيمين بأخذ الحيطة والحذر أثناء هطول الأمطار وجريان الأودية وتدني الرؤية الأفقية ومتابعة النشرات الجوية الصادرة عنها، والتقيد التام بقرارات اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس کرونا (كوفيد 19) بتجنب الخروج من المنازل إلا للضرورة القصوى.