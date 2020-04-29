ظهر يترنح ويتلعثم في الكلام.. “شاهد” وافد مصري “سكران” في نهار رمضان يثير جدلاً واسعاً في الكويت

أثار وافد مصري، جدلاً واسعاً في الكويت، بعدما ظهر في موقف لا يحسد عليه عندما استوقفه أحد المواطنين وهو “سكران” أثناء عمله في توصيل الطلبات لأحد المطاعم “ديلفري”.

ووثق المواطن بفيديو رصدته “وطن”، سائقاً مصرياً يُوصل الطلبات في نهار رمضان وهو سكران تماماً.

ويقول المواطن بالفيديو: “هذا مصري سكران في رمضان”، ليُقاطعه السائق: “أنا مو سكران”، فيسأله المواطن: “والحادث اللي صار هذا شنو؟”، فُيجيب السائق: “شنو حادث، وين الحادث، قلي وين الحادث”.

ويطلب المواطن من السائق المصري أن يُثبت دراجته، ثم يطلب منه الوقوف ثابتاً، لكنه يترنح بوضوح، ويفقد التوازن تماماً في حركته.

فيديو / مواطن يوثق بالفيديو سائق توصيل طلبات سكران في #رمضان ! pic.twitter.com/6Q3IVTe4Ia — آراء (@araaaatv) April 28, 2020

وأثار تصوير المقطع جدلاً بين المُغردين، فمنهم من شعر بالصدمة من المشهد، خاصة أنه في نهار رمضان، ومنهم من تعاطف مع الوافد المصري، ورأى أنه لا يجوز التشهير به بهذه الطريقة، وقد يكون حقاً قد تعرض إلى حادث.

وكتب أحد المغردين: “أنا اخر واحد يدافع عن المصريين ولكن ياجماعة مايجوز تتهم الناس وفي اكثر من سبب للدوخة منها ارتجاج بالمخ بسبب الحادث ومنها ارتفاع السكر بالدم .. الذمة صارت اوسع من الخور”.

فيديو / مواطن يوثق بالفيديو سائق توصيل طلبات سكران في #رمضان ! pic.twitter.com/6Q3IVTe4Ia — آراء (@araaaatv) April 28, 2020

وطالب آخر المُصور بالستر عليه، قائلاً: “الستر زين اذا تبي تبلغ بلغ ، بس لا تشهر وتصور مهما كان”.

فيديو / مواطن يوثق بالفيديو سائق توصيل طلبات سكران في #رمضان ! pic.twitter.com/6Q3IVTe4Ia — آراء (@araaaatv) April 28, 2020

ووافقه الرأي مُغرد آخر: “يمكن من الحادث وحتى لو سكران مايجوز التشهير ياصاحب المقطع لربما يعافيه الله ويبتليك”.

فيديو / مواطن يوثق بالفيديو سائق توصيل طلبات سكران في #رمضان ! pic.twitter.com/6Q3IVTe4Ia — آراء (@araaaatv) April 28, 2020

ويرى مُتابع آخر أنه لو كان يملك نقوداً، لما عمل سائق طلبات، وكتب: “ولو عنده فلوس يشترى بطل خمر ما اشتغل دلفري ، وخصوصاً في الكويت ، البطل يجئ تهريب وثمنه راتب شهر لسواق الدلفري . اركد ووحد الله وبلاش تشهر في عباد الله ، اتصل بالدوريه وهم يعرفون شغلهم ، فضحت الرجل حتى لو كلامك صحيح ، ربك اسمه الستار”.

فيديو / مواطن يوثق بالفيديو سائق توصيل طلبات سكران في #رمضان ! pic.twitter.com/6Q3IVTe4Ia — آراء (@araaaatv) April 28, 2020

ولم تكن المرة الأولى التي يثير بها الوافدين جدلاً وخطراً على الكويتيين، وسبق أن أقدم وافد على تهريب وافدين آخرين في منطقة “الجليب” التي يُفرض عليها حظراً للتجوال بشكل كامل

وافد يتجاوز الاسلاك الشائكة في جليب الشيوخ ويهرب مع صديقة بدراجة نارية ، ورجال الداخلية تلقي القبض عليهما .#العيون_الساهره pic.twitter.com/K4ieVDD05b — تفتيش الكويت 🇰🇼 (@TfTeeeSH) April 27, 2020

فيما قام وافد آخر يعمل سائق “دليفري” أيضاً، بمخالفة شروط الأمانة الصحية في عمله، حيث تم رصده وهو يعبث بالقمامة، ومن ثم يحمل الأطعمة بيده المتسخة.

فيديو متداول : احذروا من بعض سائقي توصيل الطلبات . pic.twitter.com/g7LGkk3l6v — تفتيش الكويت 🇰🇼 (@TfTeeeSH) April 26, 2020

تلك السلوكيات التي تجنيها الكويت من العمالة الوافدة، جعلت الإدارة العامة للمباحث الجنائية الكويتية، تأخذ قراراً بإبعادهم لقيامهم بمخالفات تعرّض حياة المواطنين الكويتيين للخطر، خاصة في ظل تفشي فيروس “كورونا” المستجد، والذي أعلنت وزارة الصحة أمس الثلاثاء تسجيل 152 إصابة جديدة ليرتفع إجمالي الإصابات المسجلة في البلاد إلى 3440 حالة.

وكشف المتحدث باسم الوزارة، عبدالله السند، عن حالة وفاة جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 23 وفاة.