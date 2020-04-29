قدموا لها التحية العسكرية.. “شاهد” ماذا فعلت هذه الكويتية “بنت الأصول” وأشعلت مواقع التواصل الاجتماعي

أثارت فتاة كويتية إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي بتصرفها النبيل مع رجال الأمن قبل لحظات الافطار أثناء عملهم في ميادين وشوارع الكويت.

وظهرت الفتاة الكويتية بفيديو رصدته “وطن”، وهي تنزل من سيارتها وتقوم بتوزيع صناديق غذائية على رجال الامن قبل آذان المغرب بلحظات.

وقام رجال الامن بتقديم تحية عسكرية للفتاة تقديراً لجهودها وامتناناً لها.

والله لو تلف العالم ماتلاقى مثل شعب الكويت❤🤚 pic.twitter.com/LX4kJinMwR — صلاح سالم الجحيل(بويوسف) (@SalahSa68159403) April 24, 2020

وأثنى المُتابعين على تصرف الفتاة، فكتب أحدهم: “ياعين أبوي عسى الله يطعمهم من ثمار الجنه اي نعم هذول عيالنا مو هلي تشوفونهم بالمسلسلات الهابطه الماصخه إلي كلها تجميل وتلوع الچبد لاهدف ولاقيمه بالحياه”.

والله لو تلف العالم ماتلاقى مثل شعب الكويت❤🤚 pic.twitter.com/LX4kJinMwR — صلاح سالم الجحيل(بويوسف) (@SalahSa68159403) April 24, 2020

وعلقت أخرى: “ربي يحفظ الكويت واعيال الكويت كلهم ماعدا تجار الاقامات ونواب المجلس”.

والله لو تلف العالم ماتلاقى مثل شعب الكويت❤🤚 pic.twitter.com/LX4kJinMwR — صلاح سالم الجحيل(بويوسف) (@SalahSa68159403) April 24, 2020

وكتب مُتابع: “تستحق التحية التي أداها لها العسكري،،، بنت الكويت ونعم”.

والله لو تلف العالم ماتلاقى مثل شعب الكويت❤🤚 pic.twitter.com/LX4kJinMwR — صلاح سالم الجحيل(بويوسف) (@SalahSa68159403) April 24, 2020

ويأتي تصرف الفتاة الكويتية التي لم يظهر وجهها، بعد الضجة التي أثارتها الممثلة الكويتية هيا الشعيبي، والتي استفزت به الكويتيين حين نشرت صورة لها عبر “سناب شات” أثناء عودتها من توزيع المساعدات على الفقراء، وعلقت عليها قائلة: “بالنسبة لحق الناس اللي وزعتلهم اليوم بصل وطماط ولحم، عليكم بالعافية، وسامحوني على القصور، هذا شي بسيط مني”.

هيا الشعيبي تثير الجدل عبر سناب شات pic.twitter.com/srm3oR7oCx — Gorgeous (@Gorgeous_ew) April 14, 2020

وانتقد المتابعون آنذاك مجاهرة هيا الشعيبي بتقديمها خضروات رخيصة الثمن للفقراء، قبل أن تتورط بتهمة جديدة، وهي سرقة أموال المتبرعين التي قامت بجمعها من أجل مساعدة المحتاجين والمتضررين من أزمة كورونا كونها لم تقم بتوزيعها.