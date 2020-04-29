كادا أن يتسببا بكارثة .. كويتي وإيراني بحالةٍ غير طبيعية في سيارة خلال الحظر وهذا ما ضبط معهما!

ضبط رجال الأمن الكويتيين في محافظة حولي، كويتياً وإيرانياً وهما في حالة غير طبيعية وبحوزتهما كمية من مادة “الكيميكال” المخدرة.

وخلال جولة تفقدية في شوارع إحدى مناطق المحافظة، اشتبه عناصر دورية أمنية بشخصين على متن مركبة تترنح.

وأوقف الأمنيون المركبة وطلبوا من قائدها هويته ومرافقه، تبين من حديثهما أنهما في حال غير طبيعية، وبالاطلاع على بياناتهما، اتضح أنهما مواطن وإيراني.

وأفاد مصدر أمني “الراي” بأن رجال الأمن، وقبل إحالة الشخصين إلى المخفر، قاموا بتفتيشهما احترازياً، فعثروا بحوزتهما على عدد من الأكياس تحتوي على مادة الكيميكال المخدرة، واعترفا بأنها لاستخدامهما الشخصي، وأحيلا إلى جهة الاختصاص.