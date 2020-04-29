“شاهد” عبدالحميد الغبين: لا يوجد قضية اسمها فلسطين وإسرائيل ذُكرت بالقرآن ووعد الله لهم بهذه الأرض للأبد!

أثار الكاتب السعودي “المتصهين” عبدالحميد الغبين، موجة غضب واسعة، في تطاوله على القضية الفلسطينية، زاعماً أن لا وجود لفلسطين.

وقال الكاتب السعودي في فيديو رصدته “وطن”،”قضية فلسطين في الأساس قضية ميتة، وليس لها وجود، ولا يمكن أن تحيي شيء، أو توجد شيء للحياة وهو أصلاً ميت”.

في حوار على شبكة روسيا اليوم:



"لا يوجد قضية ولا شيء اسمه #فلسطين .. يجب أن تكون إسرائيل جزءا لا يتجزأ من دول الخليج". و يهاجم صناع مسلسل "النهاية" ويدعو للتطبيع!#إسرائيل تحدثت عنها الكتب السماوية بما فيها القرآن الكريم ووعد الله لهم بهذه الأرض للأبد .. @RTonline_ar pic.twitter.com/UYZDorEjKN — #عبدالحميد الغبين (@Abdullhameeds) April 28, 2020

واستطرد قائلاً: “للأسف تم تضليل الرأي العام العربي على مدار 70 سنة بهذه القضية، وأنها قضية حقيقية، ووضعوا لها شيء مُقدس، وهو القدس، حتى يعطوها بعد ديني، وبالتالي السيطرة على الغوغاء”.

وأضاف الغبين: “لا يوجد قضية ولا يوجد شيء اسمه فلسطين، إسرائيل حتى القرآن الكريم تحدث عنها، لذلك التحريض على اليهود وإسرائيل والبكاء على حقوق تاريخية، لا يمكن أن يصدقها اليوم أي إنسان وأي باحث في التاريخ، وسيجد أنها أوهام، وهذه الأرض وُجدت لإسرائيل”.

وهاجم الكاتب السعودي الذي سحبت الرياض منه جنسيته مؤخراً، صناع مسلسل “النهاية” الذي توقع زوال إسرائيل قريباً.

قال الغبين: “مسلسل النهاية مسلسل فاشل بكل ما تعنيه الكلمة، وهو مبني على أوهام وخرافات”.

ووصف الغبين بأن كاتب المسلسل لديه خيال مريض، وأضاف: “ينم المسلسل عن خيال مريض وفكر داعشي خطير، وهو التحريض على اليهود، والتحريض على زوال دولة إسرائيل”.

وأثار الغبين موجة غضب بين المغردين، فكتب صلاح عكاشة: “اسأل الله يحشرك مع من تحب في نار جهنم يا صهيوني أكثر من إيدي كوهين زفت الطين لعنك الله و لك الخزي في الحياة الدنيا ، ثم الى الله مرجعك فهو أعلم بما صنعت يا #عميل يا #متخاذل”.

في حوار على شبكة روسيا اليوم:



"لا يوجد قضية ولا شيء اسمه #فلسطين .. يجب أن تكون إسرائيل جزءا لا يتجزأ من دول الخليج". و يهاجم صناع مسلسل "النهاية" ويدعو للتطبيع!#إسرائيل تحدثت عنها الكتب السماوية بما فيها القرآن الكريم ووعد الله لهم بهذه الأرض للأبد .. @RTonline_ar pic.twitter.com/UYZDorEjKN — #عبدالحميد الغبين (@Abdullhameeds) April 28, 2020

وكتب عبدالله السعد: “فلسطين في القلب وهي قضيتنا الأولى” .

في حوار على شبكة روسيا اليوم:



"لا يوجد قضية ولا شيء اسمه #فلسطين .. يجب أن تكون إسرائيل جزءا لا يتجزأ من دول الخليج". و يهاجم صناع مسلسل "النهاية" ويدعو للتطبيع!#إسرائيل تحدثت عنها الكتب السماوية بما فيها القرآن الكريم ووعد الله لهم بهذه الأرض للأبد .. @RTonline_ar pic.twitter.com/UYZDorEjKN — #عبدالحميد الغبين (@Abdullhameeds) April 28, 2020

وتوقع مُغرد آخر زوال إسرائيل قبل التاريخ الذي وضعه مسلسل النهاية، وكتب: “فيلم ” النهايه” الخيالي يتوقع زوال اسرائيل عام 2120 , يعني بعد ١٠٠ سنه!! مده طويله هذه ، حسب التوراة والإنجيل . الزوال أقرب من هذا التاريخ وسيكون من قوة تأتي من شمال ، المتوقع ٢٠٧٠ م فلسطين”.

في حوار على شبكة روسيا اليوم:



"لا يوجد قضية ولا شيء اسمه #فلسطين .. يجب أن تكون إسرائيل جزءا لا يتجزأ من دول الخليج". و يهاجم صناع مسلسل "النهاية" ويدعو للتطبيع!#إسرائيل تحدثت عنها الكتب السماوية بما فيها القرآن الكريم ووعد الله لهم بهذه الأرض للأبد .. @RTonline_ar pic.twitter.com/UYZDorEjKN — #عبدالحميد الغبين (@Abdullhameeds) April 28, 2020

ونصحه أحد المغردين بالاستعانة بالشيخ السديس ليفسر له القرآن الكريم بشكل صحيح، وكتب: “اقرأ القرآن وخلي السديس يفسر لك صح حسبي الله ونعم الوكيل”.

في حوار على شبكة روسيا اليوم:



"لا يوجد قضية ولا شيء اسمه #فلسطين .. يجب أن تكون إسرائيل جزءا لا يتجزأ من دول الخليج". و يهاجم صناع مسلسل "النهاية" ويدعو للتطبيع!#إسرائيل تحدثت عنها الكتب السماوية بما فيها القرآن الكريم ووعد الله لهم بهذه الأرض للأبد .. @RTonline_ar pic.twitter.com/UYZDorEjKN — #عبدالحميد الغبين (@Abdullhameeds) April 28, 2020

وأثار مسلسل “النهاية” منذ أول أيام عرضه، جدلاً واسعاً جعله يتصدر “التريند”، ما جعل وزارة الخارجية الإسرائيلية تُعرب عن غضبها ما جاء في المسلسل الذي تدور أحداثه في عام 2120 ويتوقع فناء دولة إسرائيل بعد حرب يشنها العرب وتُعرف بـ”حرب تحرير القدس”، وتفتت الولايات المتحدة الأمريكية إلى عدة دول.

ووفقًا لبيان نقلته صحيفة “جيروسالم بوست” قالت الخارجية الإسرائيلية إن توقع نهاية إسرائيل الذي جاء في المسلسل “أمر مؤسف وغير مقبول، خصوصًا أنه يأتي بعد 41 عامًا من معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل”.

أما الغبين، فقد تباهى سابقاً بانضمامه لأسرة كاتبي مقالات الرأي بصحيفة “إسرائيل هايوم” العبرية ونشره أول مقال بها.

وعلق على ذلك بقوله: “لأول مرة في التاريخ كاتب عربي خليجي ينضم إلى كتابة مقالات في الصحف الإسرائيلية عبر صحيفة إسرائيل هايوم واسعة الانتشار، المقال يتحدث عن السلام ومستقبل الفلسطينيين والمسجد الأقصى وكيف ستغير السعودية العالم بقيادة الملهم محمد بن سلمان”.

لأول مرة في التاريخ كاتب عربي خليجي ينظم إلى كتابة مقالات في الصحف الإسرائيلية عبر صحيفة #إسرائيل هايوم واسعة الانتشار

المقال يتحدث عن السلام ومستقبل الفلسطينيين والمسجد #الأقصى وكيف ستغير #السعودية العالم بقيادة الملهم #محمد_بن_سلمان#السعودية #إيران #قطرhttps://t.co/YrlQgWrScy — #عبدالحميد الغبين (@Abdullhameeds) August 21, 2019

وكان أول مقال نشره الغبين عن القضية الفلسطينية وحلها من وجهة نظر السعودية تكمن في الأردن، وهي البديل، والعائق هو الملك عبدالله، حسب قوله.

وذكر الكاتب السعودي المتصهين أن المسجد الاقصى في حالة مزرية وبحاجة لأموال السعودية لإنعاشه وضمان حرية العبادة للجميع.

وتسبب مقال عبدالحميد الغبين وتدخله بسيادة الأردن وتطاوله على ملكها موجة غضب واسعة بين الأردنيين الذين شنوا عليه هجوما عنيفا، مؤكدين على سيادة الأردن واستقلاله ودعمه الكامل للقضية الفلسطينية.