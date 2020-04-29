شيطان_رمضان_mbc .. الكويتيون غاضبون من مسلسلات التطبيع ويتهمون القناة بالصهيونية

تصدّر هاشتاغ “#شيطان_رمضان_mbc”، ترند موقع تويتر في الكويت، إذ شن مغردون هجوما عنيفا على القناة السعودية التي تدار من داخل الديوان الملكي لقيامها بعرض مسلسلات تطبيعية مع الاحتلال ومهاجمة القضية الفلسطينية وشيطنة الفلسطينيين، منذ بدء شهر رمضان المبارك.

ودارت معظم المشاركات عبر الوسم حول ضرورة مقاطعة القناة السعودية، ومقاطعة كافة الشركات التي تعرض إعلاناتها لديها، نظراً لأنها باتت بشكل عملي أداة إسرائيلية، تروّج للرواية الصهيونية، وتغيّب حق الشعب الفلسطيني الذي يعاني لعقود طويلة في نضاله ضد الاحتلال الذي سلبه أرضه ومستقبله، حسب وصفهم.

نصيحه



لأجلك ولأجل ابنائك احذف قنوات MBC من رسيفرك . #شيطان_رمضان_mbc — محمد الرويعي (@M__ALRWEIE) April 29, 2020

وبحسب ما رصدت “وطن” من الوسم المتداول عبر “تويتر” فقد انبرى المغردون من كافة الجنسيات العربية، بالهجوم على القناة السعودية المطبّعة، والتي تحاول أن تجعل من الكيان الصهيوني جزءاً من الوطن العربي، بإنهاء حالة الخصام والعداء لها، وفوق كل ذلك، تغيّر حقائق تاريخية ثابتة، وكأن mbc تأخذ تعليماتها بشكل مباشر من جهاز الموساد الإسرائيلي.

#شيطان_رمضان_mbc

ماهي الرساله اللي بتوصلها هالقناه

لنا كمسلمين وعرب .. صرف النظر عن القضيه الفلسطينيه وإلا قبول التطبيع مع الكيان الصهويني .. !!! pic.twitter.com/osNRSXUrWS — 🇰🇼مسك بنت مــطـــيــر (@mskmtyr13498) April 29, 2020

ومن المشاركات عبر الوسم، قال المغرد “طلال” بعد أن أرفق مقطعاً من مسلسل يُبث عبر mbc: “قناة إم بي سي قناة صهيونية بامتياز، ممولة صهيونياً ومروّجة للفكر الصهيوني في أوطاننا العربية، وواجبنا اتجاهها نصب العداء كما إسرائيل المزعومة ومقاطعة كل من يمولها ويحتضنها”.

قناة إم بي سي قناة صهيونيه بإمتياز مُموله صهيونياً ومروجه للفكر الصهيوني في أوطاننا العربية، وواجبنا اتجاهها نصب العداء كما اسرائيل المزعومة ومقاطعة كل من يمولها ويحتضنها .#شيطان_رمضان_mbc pic.twitter.com/fetKHBwmow — talal💙 (@6alal12_) April 29, 2020

فيما تساءلت مغرّدة أخرى ما هي الرسالة اللي بتوصلّها القناة لنا كمسلمين وعرب، صرف النظر عن القضية الفلسطينية ولا قبول التطبيع مع الكيان الصهيوني؟”.

#شيطان_رمضان_mbc

ماهي الرساله اللي بتوصلها هالقناه

لنا كمسلمين وعرب .. صرف النظر عن القضيه الفلسطينيه وإلا قبول التطبيع مع الكيان الصهويني .. !!! pic.twitter.com/osNRSXUrWS — 🇰🇼مسك بنت مــطـــيــر (@mskmtyr13498) April 29, 2020

وغرّد الناشط الفلسطيني “عامر بعلوشة” عبر الوسم قائلاً: “كيف قبلت هذه المؤسسات على نفسها أن تبيع ذمتها للباطل بهذا الشكل؟”.

كيف قبلت هذه المؤسسات على نفسها ان تبيع ذمتها للباطل بهذا الشكل.

ام بي سي لا ينقصها مال ولا متابعين ولا نفوذ، ما مصلحتها بأعمال كهذه؟

ام هي توجيهات سياسية سعودية ؟

سقوط اخلاقي ومهني ووطني، سقوط في كل شيء#شيطان_رمضان_mbc#السعودية — عامر بعلوشة (@amerbalousha) April 29, 2020

وتابع: “أم بي سي لا ينقصها مال ولا متابعين ولا نفوذ، ما مصلحتها بأعمال خيانية كهذه؟ أم هي توجيهات سياسية سعودية ؟، سقوط أخلاقي ومهني ووطني، سقوط في كل شيء”.

وتشتد الحملة الغاضبة ضد قناة “mbc” على إثر بثها لمسلسلات تطبيعية مع الاحتلال الإسرائيلي، منذ بداية شهر رمضان المبارك لهذا العام.

طفل فلسطيني صغير، أطلق الجنود الصهاينة النار عليه وأغرقوه في دمه، وحاولوا منع الأهالي من الوصول إليه وإنقاذه لأنهم أرادوه أن يموت !



رسالة الى قناة MBC التي تدعم الاحتلال الصهيوني !



#مخرج_7



#شيطان_رمضان_mbc pic.twitter.com/xbx3kBv1D0 — محمد الرويعي (@M__ALRWEIE) April 29, 2020

#شيطان_رمضان_mbc



بخصوص مسلسل #ام_هارون ..

كون بطلة المسلسل ممثلة كويتية

لا يعني ان المسلسل كويتي

في افلام امريكية بطلها جاكي شان (صيني) ⁉️⁉️ pic.twitter.com/oqOfhceWl0 — أ.وضاح (@alarteel) April 29, 2020

وتحاول القناة من خلال مسلسلاتها، تمرير الرواية الإسرائيلية على حساب الشعب الفلسطيني، الأمر الذي بات يصور خيانة عظمى لكل القيم والأخلاق والمفاهيم القومية والوطنية والإسلامية.