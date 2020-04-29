“شاهد” الرذيلة تُمارس في نهار رمضان بمصر والساعة بـ5 آلاف جنيه!!

مقابل 5 آلاف جنيه في الساعة بنهار رمضان، ضبطت في مصر شبكة تديرها روسية لممارسة الرذيلة بمنطقة التجمع في العاصمة .

البداية كانت بمشادة كلامية بين أحد أفراد الأمن بمدينة الرحاب، وأحد المترددين راغبي المتعة الحرام، حيث اعترض فرد الأمن خاص لإحدى الكمبوندات بمنطقة القاهرة الجديدة شخصين يقومان بالدخول للعمارة التي بها الشقة، واستوقفهم ومنعهم من الدخول، وحدثت مشادة كلامية لرفض الأمن دخولهم لأنهم ليسوا من سكان العمارة وبسؤالهم عن سبب الدخول ورفضه اعتراضه، وأصر الأمن على الإبلاغ والقيام بدوره الأمني.

وتبين أنهم يحاولون الصعود لشقة لممارسة الرذيلة، وبسؤالهم عن سبب تواجدهم تبين أنهم من مدينة الشروق، وحضروا لممارسة الرزيلة مقابل 5 الاف جنيه للساعة .

توصلت التحريات الى أن روسية مستأجرة الشقة، تقوم بممارسة وتسهيل الدعارة وعرض أخريات على راغبي المتعة عن طريق العرض على الانترنت.