رامز جلال في ورطة .. صدور قرار عاجل ضدّه في مصر بسبب مقالبه “السادية” في “رامز مجنون رسمي”

يبدو أنّ المتاعب بدأت تلاحق الفنان المصري رامز جلال بسبب “السادية” التي يمارسها مع ضيوفه في برنامج المقالب “رامز مجنون رسمي” الذي يقدمه هذا الموسم على قناة mbc .

فبعد المطالبات العديدة بوقف عرض البرنامج، قرر نقيب الإعلاميين المصريين د.طارق سعدة منع ظهور رامز جلال على أية وسيلة إعلامية تبث داخل مصر لحين توفيق أوضاعه القانونية.

وجاء في القرار أن ذلك جاء بالإشارة إلى ما ورد بتقرير المرصد الخاص بنقابة الإعلاميين بشأن الخروقات والتي ينتهجها برنامج “رامز مجنون رسمي”، وبالإشارة إلى ما ورد فيي بيان مستشفى الأمراض النفسية والعصبية ضد البرنامج وبالإشارة إلى تضرر الكثير من المواطنين لمحتوى البرنامج.

وكان رئيس نادي الزمالك المصري وعضو مجلس النواب المستشار مرتضى منصور، أرسل إنذارًا إلى وزير الداخلية للقبض على رامز جلال بسبب مقالبه في برنامج “رامز مجنون رسمي”.

وتقدم رئيس الزمالك بطلب إلى وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، ومدير مستشفى الأمراض النفسية والعقلية؛ لحجز رامز جلال في المستشفى.

وقال “منصور”: إن “المدعو ارتكب عن عمد أفعالا تعتبر جرائم يعاقب عليها القانون”.

كما وجه رئيس النادي بلاغًا للنائب العام، المستشار حمادة الصاوي، يُطالب فيه بالتحقيق مع مقدم البرنامج وفريق عمله.

وأحدث الفنان المصري رامز جلال هذا العام ضجة بعد عرض برنامجه “رامز مجنون رسمي”، والذي حوّل فيه ضيوفه إلى مادة ساخرة أطلق ضدهم عبارات غير مناسبة ووصفهم بألقاب اعتبرها البعض مؤذية.