“شاهد” جمعية المحامين القطرية تثير غضب القطريين بدعوتها إمارتي مؤيد لاجتياح قطر للمشاركة في ملتقى المحامين الأول بقطر

أثارت جمعية المحامين القطرية، غضباً واسعاً بين القطريين بعد دعوتها للكاتب والمحلل السياسي الاماراتي زايد الشامسي الذي دعا لاجتياح قطر للمشاركة في ملتقى المحامين الأول بقطر.

زايد الشامسي، دعا في وقت سابق لاجتياح قطر من قبل الدول الخليجية بزعم وجود قوات أجنبية على أراضي الدوحة، وذلك ضمن الهجمة التي تعرضت لها قطر بعد قرار فرض الحصار عليها من قبل السعودية والامارات والبحرين ومصر.

أدعوا @MOI_Qatar أن تبحث عن الشخص الذي كان وراء دعوة زايد الشامسي لمنتدى المحامين والتحقيق معه لمعرفة الأسباب وراء توجيه الدعوة لشخص كان مؤيداً لإجتياح #قطر وتغيير نظام الحكم فيها #لماذا_يا_جمعية_المحامين pic.twitter.com/xi5nwf33sI — Hamad Al-Thani (@hamadalthani77) April 28, 2020

وبعد موجة الغضب الواسعة التي سادت الشارع القطري، سارعت جمعية المحامين القطرية، لتبرير الدعوة بقولها إنها ” تسير على نهج الدولة المرحب لكل من يكسر الحصار”، ونشرت الجمعية على حسابها على “تويتر” وفق ما رصدت “وطن” مقطع فيديو لترحيب أمير قطر تميم بن حمد بالدول الخليجية في قمة كأس الخليج التي عقدت بقطر مؤخراً، قائلةً: “تمت دعوة اتحاد المحامين الخليجي والكيانات الأعضاء في هذا الاتحاد لملتقى المحامين الأول بقطر”.

وأضافت الجمعية في تغريدة رصدتها “وطن”: “نسير على نهج الدولة المرحب لكل من يكسر الحصار ويحضر لأرض قطر الحبيبة ولا نملك إلا الاقتداء بحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى حفظه الله في الترحيب”.

تمت دعوة إتحاد المحامين الخليجي والكيانات الأعضاء في هذا الإتحاد ل #ملتقى_المحامين_الأول_في_قطر ، الجمعية تسير على نهج الدولة المرحب لكل من يكسر الحصار ويحضر لأرض #قطر الحبيبة ولا نملك إلا الإقتداء بحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى حفظه الله في الترحيب#لماذا_يا_جمعية_المحامين pic.twitter.com/UdYD77J7dU — جمعية المحامين القطرية (@QatarLawyers) April 28, 2020

وتابعت الجمعية: “الملتقى تم برعاية وحضور سعادة وزير العدل الذي ألقى كلمة افتتاحية ولم تلق الجمعية أي رفض بل تم الترحيب بكافة الوفود المشاركة من قبل سعادته وهو ديدن جميع أهل #قطر كما أن الجمعية لم تخالف النهج الذي تسير عليه الدولة في حضور ومشاركة كافة الاجتماعات الخليجية”.

تمت دعوة إتحاد المحامين الخليجي والكيانات الأعضاء في هذا الإتحاد ل #ملتقى_المحامين_الأول_في_قطر ، الجمعية تسير على نهج الدولة المرحب لكل من يكسر الحصار ويحضر لأرض #قطر الحبيبة ولا نملك إلا الإقتداء بحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى حفظه الله في الترحيب#لماذا_يا_جمعية_المحامين pic.twitter.com/UdYD77J7dU — جمعية المحامين القطرية (@QatarLawyers) April 28, 2020

ودشن القطريون هاشتاج حمل وسم #لماذا_يا_جمعية_المحامين؟، رفضاً لدعوة الكاتب الإماراتي، وللمبررات التي ساقتها الجمعية، مطالبين بمحاسبة المسؤول عن هذه الدعوة التي اعتبرت إساءة للدوحة، فيما أيد آخرين الدعوة.

وقال العميد المتقاعد بالمخابرات القطرية، شاهين السليطي، مغرداً على الهشتاق: “الارتباك وتسويق اعذار باهته واستخدام تكنيك ايقاع الغير في الخطأ ورمي المسؤولية بعيداً عن أعضاء الجمعية ولعب دور الضحية، العبو غيرها وبدل الاعذار وجب عليكم الاعتراف وتحمل مسؤولية الخطأ”.

#لماذا_يا_جمعية_المحامين



الارتباك وتسويق اعذار باهته واستخدام تكنيك ايقاع الغير في الخطأ ورمي المسؤولية بعيداً عن أعضاء الجمعية ولعب دور الضحية .

العبو غيرها وبدل الاعذار وجب عليكم الاعتراف وتحمل مسؤولية الخطأ — شاهين السليطي (@shaheensulaiti) April 29, 2020

وتساءل الدكتور خالد رحيمي: “هل تستطيع جمعية المحامين في أمريكا دعوة أي شخص يدعو إلى اجتياح أراضي الولايات المتحدة الأمريكية؟”.

هل تستطيع جمعية المحامين في أمريكا دعوة أي شخص يدعو إلى اجتياح أراضي الولايات المتحدة الأمريكية#لماذا_يا_جمعية_المحامين — د. خالد رحيمي (@KhalidRahimi) April 29, 2020

وعلق حساب باسم ابن قطر، على الموضوع، قائلاً: ” أيعقل ان الجمعية لا تستطيع الادلاء ببيان واضح بينما تدلي ببيان من ثلاثة صفحات لان الوزير ما يتصل يتطمن على الاعضاء في رمضان؟”.

وأضاف: “أيعقل ان الادارة التي تردح بالفيديوهات والتسجيلات للاجندة الشخصية لا تستطيع تسجيل فيديو يوضح موقفها للشعب؟”.

#لماذا_يا_جمعية_المحامين



أيعقل ان الجمعية لا تستطيع الادلاء ببيان واضح بينما تدلي ببيان من ثلاثة صفحات لان الوزير ما يتصل يتطمن على الاعضاء في رمضان؟

أيعقل ان الادارة التي تردح بالفيديوهات والتسجيلات للاجندة الشخصية لا تستطيع تسجيل فيديو يوضح موقفها للشعب؟ — ابن قطر (@ebnqataralmulla) April 29, 2020

وفي سياق آخر، استغرب مغردون أخرون، إثارة الموضوع في الوقت الحالي، حيث قال المغرد يحيى بن أحمد: “الاجتماع تم من شهور والناس صم بكم، من المستفيد من إثارته الآن؟”.

وأضاف: “أتوقع في طرق يا جمعية المحامين لمعرفة من أثار الموضوع الآن ولماذا؟ هل هي الوطنية المتأخرة أم حاجه في نفس المحامي؟”.

الاجتماع تم من شهور والناس صم بكم ، من المستفيد من إثارته الآن؟



أتوقع في طرق يا @QatarLawyers لمعرفة من آثار هذا الموضوع الآن ولماذا ؟ هل هي الوطنية المتاخره ام حاجه في نفس المحامي ؟#لماذا_يا_جمعية_المحامين — يحيى بن أحمد (@ytaher1964) April 29, 2020

وقال مغرد آخر: “واحد يغرد في هذا الهاش تاق ويقول (الذباب الالكتروني دخل في الموضوع لازم انسكره) زين ليش انت ما سكرت مواضيع تافهه كنت اتثيرها وتبالغ وتضخم اخطاء تافهه”.

واحد يغرد في هذا الهاش تاق ويقول (الذباب الالكتروني دخل في الموضوع لازم انسكره) زين ليش انت ما سكرت مواضيع تافهه كنت اتثيرها وتبالغ وتضخم اخطاء تافهه #لماذا_يا_جمعيه_المحامين — Hassan Al-muhannadi (@Hassan_101H) April 29, 2020

وفي ذات السياق، علق الكاتب الأردني يوسف علاونة، والمعروف تطبيله للإمارات وحكامها، على الموضوع بالقول: “الإنجاز الكبير في الموضوع أن قطر فيها جمعية محامين، الإنجاز الأكبر أن الشعب القطري حر بتوجيه الشتائم عبر السوشال ميديا”.

وأضاف علاونة: “لاحظ مستوى الحرية الهائل الذي أنجزه تنظيم المهاميد السلاس، بن كاليفا وبن قبر وبن سامر!، حرية الشتم”.

#لماذا_يا_جمعية_المحامين

الإنجاز الكبير في الموضوع أن قطر فيها جمعية محامين!

الإنجاز الأكبر أن الشعب القطري حر بتوجيه الشتائم عبر السوشال ميديا

لاحظ مستوى الحرية الهائل الذي أنجزه تنظيم المهاميد السلاس

بن كاليفا وبن قبر وبن سامر!

حرية الشتم😂😂😂😂#الشامسي_يمثلني #يوسف_علاونة — يوسف علاونة (@yousef_alwnah) April 29, 2020

يذكر أن جمعية المحامين القطرية، نظمت في وقت سابق ملتقى المحامين الأول في الدوحة، والذي جاء برعاية وزير العدل القطري عيسى النعيمي، وبحضور عدد من المحاميين الخليجيين.