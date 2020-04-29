السديس يكشف عن موعد فتح الحرمين وعودة الحج والعمرة في تصريحات هامة لاقت تفاعلا كبيرا

أدلى الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عبدالرحمن السديس، بتصريحات هامة لاقت تفاعلا كبيرا بين النشطاء عن موعد فتح الحرمين الشريفين وعودة الحج والعمرة بعد توقفهما الإجباري منذ شهر أو يزيد بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد بالمملكة والذي تحول لوباء عالمي أحدث حالة من الشلل في العالم كله.

وفي هذا السياق ألمح “السديس” إلى قرب فتح الحرمين الشريفين وعودة الحج والعمرة بتوقعه إعادة فتح أبواب الحرمين أمام المصلين قريبا.

عبر سناب رئاسة الحرمين



السديس ::

"ابشركم ماهي الا أيام ونرجع للصلاه في الحرم والطواف والسعي . " يارب 🤲 pic.twitter.com/Efq13taPGP — حسان طاهر | HASSAN (@abukhalil_31) April 28, 2020

الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، قال عبر حساب الرئاسة الرسمي بسناب شات ما نصه: “أبشركم بأنها إن شاء الله أيام، وتنكشف الغمة عن هذه الأمة، ونعود إلى الحرمين للطواف وللسعي وللصلاة”.

“السديس” أكد أيضا أن الأمور ستعود بإذن الله كما كانت؛ مضيفا: “الدولة أحرص منا على هذا الأمر”، كما دعا إلى عدم التسرع في التحرر من القيود المفروضة ضمن الإجراءات الاحترازية المفروضة بسبب “كورونا”.

وكان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، قد وافق في وقت سابق على إقامة صلاة التراويح في الحرمين الشريفين، وتخفيفها إلى 5 تسليمات وختم القرآن الكريم في الصلاة مع استمرار تعليق دخول المصلين.

وتعاني المملكة العربية السعودية من حالة شلل تام ووقف لأنشطة الحج والعمرة منذ أكثر من شهر، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد19) في البلاد ما أجبر السلطات على اتخاذ حزمة إجراءات احترازية منها إغلاق الحرمين الشريفين وفرض الطوارئ وحظر التجوال.

هذا وتجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الجديد أو ما بات يُعرف باسم “كوفيد-19” في المملكة العربية السعودية حاجز الـ20 ألفا، الثلاثاء، لتصبح 20.077 ألف إصابة.

وجاء ذلك وفقا للأرقام الرسمية التي نشرها المجلس الصحي لدول مجلس التعاون الخليجي.