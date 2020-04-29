اختيار الكويت مسرحاً لدراما التطبيع الممولة سعودياً ليس مصادفة.. هدف خبيث لابن سلمان وراء “أم هارون”

شن الصحفي المصري المعروف وائل قنديل، هجوما عنيفا على قناة “mbc” السعودية، كاشفا عن هدفها الخبيث والغير معلن من إنتاج مسلسليّ “أم هارون”، و “مخرج7”.

“قنديل” أوضح في مقال نشره عبر موقع “العربي الجديد” بعنوان “دراما ابن سلمان أم هارون وأبو سعود” لماذا الكويت، وليست غيرها من دول الخليج العربي، وقع عليها الاختيار لتكون مكان أحداث الدراما التطبيعية والممولة سعودياً.

وتابع الصحفي المصري في مقاله: “لماذا لم يختاروا عاصمة أخرى من تلك التي تشهد باستمرار زيارات وأنشطة تطبيعية، لتنطلق منها أحداث مسلسلات درامية تحفر عميقاً في وجدان الأجيال الجديدة، لتثبت “اليهودي الخليجي” المسكين المضطهد بديلاً عن الفلسطيني الجاهد الناكر للجميل؟”.

واعتبر أن اختيار الكويت لم يكن من قبيل المصادفة، إنما هي مختارة بعناية، لما للكويت من مناعة شعبية ورسمية صد كل صور التطبيع المباشر وغير المباشر، جعلتها تنفرد بين كل دول الخليج، بأنها لم تستقبل إسرائيلياً ولم ترسل حتى الآن أحد منها إلى الإسرائيليين، ولم تمارس فعل التطبيع في محافل دولية”.

وأضاف: “لدى الكويت رئيس مجلس أمة هو مرزوق الغانم، الذي تحوّل مع الوقت لأيقونة ضد التطبيع في عين المواطن العربي، مسجلاً مواقف مضيئة وسط هذا الظلام الصهيوني المخيم على العواصم العربية، لخصها في مشهد أخير حين ألقى “صفقة القرن” في سلة المهملات أثناء مؤتمر برلماني عربي، معقّباً: “المكان المناسب للصفقة هو “مزبلة التاريخ”، مضيفاً بأن “الخطة ولدت ميتة، ولن تنجح ألف إدارة وألف دعاية في تسويقها”.

وزاد: “تلك هي الكويت التي وقع عليها الاختيار لتكون محور أحداث دراما التطبيع، ومنها بطلة المسلسل حياة الفهد، وكأنهم يقولون سننتقم بالدراما، وسنغير فكرة المواطن العربي عن الكويت، حتى لا يبقى مكان لم يتلوث بعوادم التطبيع”.

ويُشار إلى أن قناة “mbc” السعودية تتعرض لهجمة شرسة من قبل الكتاب والصحفيين والنشطاء عبر مواقع التواصل، وذلك على إثر قيامها بعرض مسلسلين تطبيعيين، خلال موسم شهر رمضان الجاري لهذا العام، واحتوى المسلسلان على مغالطات تاريخية تسيء لحق الشعب الفلسطيني في أرضه التاريخية والتي ناضل من أجلها لعقود طويلة.