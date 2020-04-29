أكاديمي عُماني يفضح تحالف الرياض وأبوظبي باليمن: “ليس تحالفا وليس عربيا” وهذا ما يدور بالغرف المغلقة

شن الأكاديمي العُماني المعروف الدكتور عبدالله باعبود، هجوما عنيفا على التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن مشددا على أن تدخل الرياض وأبوظبي بزعم دعم الشرعية محض هراء وغطاء يستخدم وقت الحاجة للتغطية على المؤامرة التي تحاك هناك.

وقال “باعبود” في تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن) موجها انتقادات حادة للتحالف بقيادة السعودية:”تمثل حرب اليمن فشل على كل المستويات ليس فقط على الأرض بل حتى في المسميات، عاصفة الحزم لم تكن عاصفة ولا حزم، وعملية إعادة الامل لم تأتي إلا بالخيبة، التحالف العربي ليس تحالف ولا عربي وتحالف دعم الشرعية في اليمن يعمل ضد الشرعية، واتفاق الرياض لا إتفاق بل مجرد حفلة تصوير!”

تمثل حرب #اليمن فشل على كل المستويات ليس فقط على الأرض بل حتى في المسميات: #عاصفة_الحزم لم تكن عاصفة ولا حزم و عملية #إعادة_الامل لم تأتي إلا بالخيبة #التحالف_العربي ليس تحالف ولا عربي و #تحالف_دعم_الشرعية_في_اليمن يعمل ضد الشرعية و #اتفاق_الرياض لا إتفاق بل مجرد حفلة تصوير! — abdullah baabood عبدالله باعبود (@abaabood) April 29, 2020

وأوضح الأكاديمي العماني أن الفشل واليأس دفع البعض ـ في غشارة إلى السعودية والإمارات ـ للتفكير والسعي إلى تقاسم الغنيمة قبل حول الأوان.

دفع الفشل واليأس البعض للتفكير في والسعي إلى تقاسم الغنيمة قبل حول الأوان! — abdullah baabood عبدالله باعبود (@abaabood) April 29, 2020

وأضاف:”الحقيقة أن حرب اليمن أثبتت أنها فشل فاحش في التقدير والحسابات والتبعات فهي فشل عسكري، فشل إستراتيجي، فشل تكتيكي، فشل سياسي، فشل أخلاقي، فشل إنساني.”

الحقيقة أن حرب #اليمن أثبتت أنها فشل فاحش في التقدير والحسابات والتبعات فهي فشل عسكري، فشل إستراتيجي، فشل تكتيكي، فشل سياسي، فشل أخلاقي، فشل إنساني. وما تبقى هو كيفية الإخراج للخروج المشرف من هذا الفشل مع حفظ بعض ماء الوجه. وحتى في هذا هناك فشل! — abdullah baabood عبدالله باعبود (@abaabood) April 29, 2020

وتابع:”وما تبقى هو كيفية الإخراج للخروج المشرف من هذا الفشل مع حفظ بعض ماء الوجه. وحتى في هذا هناك فشل!”

وشدد الدكتور عبدالله باعبود أن الشرعية التي تتغنى بها السعودية والإمارات غدت مجرد غطاء يستعمل وقت الحاجة.

والشرعية غدت مجرد غطاء يستعمل وقت الحاجة! — abdullah baabood عبدالله باعبود (@abaabood) April 29, 2020

هذا واتهم ناشطون يمنيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي دولة الإمارات بدعم سياسة المجلس الانتقالي الجنوبي وتمويله للانفصال في اليمن.

وتفاعل الناشطون اليمنيون عبر مواقع التواصل مع وسم “#سود_الله_وجه_شيطان_العرب” واتهموا من خلاله الإمارات بدعمها وتمويلها للانفصال في اليمن عبر تمويل ورسم سياسة المجلس الانتقالي الجنوبي بإعلانه الإدارة الذاتية للجنوب، والذي يراه اليمنيون الخطوة الأولى للانفصال.

وطالب كثير من اليمنيين -عبر الوسم- الرئيس عبدربه منصور هادي بتوجيه دعوة للتحالف السعودي الإماراتي للمطالبة بإعفاء الإمارات من دورها في اليمن، وإيقاف جميع الضباط اليمنيين الذي تعاونوا مع الإمارات.