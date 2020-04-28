هل تذكرون الشرطي الأردني الذي ألبسَ مُسنة رداءه العسكري وساعدها في الحظر؟ .. الملك فاجأه

فاجأ العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني شرطياً قام بعمل إنساني مع سيدة مسنة خلال الحظر المفروض لمواجهة تفشي فيروس كورونا .



وكانت السيدة خرجت من منزلها غير مدركةٍ لما يدور في الخارج من اجراءات، حيث صادفها رجل أمن، وقام بإلباسها رداءه العسكري كي يقيها من البرد، ومساعدتها، وتوصيلها بسيارة الامن الى المكان الذي تريده .

الإنسان موقف

و الخير في امتي ليوم الدين — @SAMI_ALZEN 🌹🌹 🌹 (@Sami_795536) March 31, 2020

الشرطي “أسامة فقهاء”، تلقى اتصالاً هاتفياً من الملك عبدالله الثاني، وأثنى على ما قام به مع السيّدة .

بالفيديو … الملك يفاجئ الملازم الثاني الفقهاء الذي غطى مسنة بمعطفه في اتصال هاتفي بالفيديو … الملك يفاجئ الملازم ثاني الفقهاء الذي غطى سيدة مُسنة بمعطفه في اتصال هاتفيالتفاصيل : https://bit.ly/3aE7ctW Gepostet von ‎جريدة الدستور Addustour Newspaper‎ am Sonntag, 26. April 2020

في سياقٍ آخر، أكد الملك عبدالله الثاني، ضرورة بذل الجهود للتخفيف على المواطنين، ومتابعة الأسعار في الأسواق خلال شهر رمضان وعدم التلاعب فيها.

وأشار الملك، في اجتماع حضره ولي العهد، الاثنين مع المحافظين عبر تقنية الاتصال المرئي، إلى أهمية التنسيق والتعاون مع الجهات المعنية لضمان تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

ومساء الاثنين، أعلن وزير الصحة الأردني الدكتور سعد جابر، تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا المستجد، إحداها لسائق قادم من الخارج في منطقة حدود العمري، ليرتفع عدد الحالات المؤكدة بالفيروس في الأردن إلى 449 حالة.