في لبنان بالنهار صائم وبالليل ثائر.. “شاهد” ماذا جرى في طرابلس تحولت لساحة حرب والوضع خرج عن السيطرة تماماً

شهدت مدينة طرابلس شمال لبنان، ليلة أمس الاثنين، احتجاجات واشتباكات بين الجيش والثوار، للتنديد بغلاء الأسعار والتلاعب بسعر صرف الدولار.

ورصدت “وطن” فيديو يُظهر خروج الوضع عن السيطرة، استخدم الجيش الرصاص في محاولة لصد المتظاهرين الذين استخدموا الزجاجات الحارقة واشعلوا الاطارات في تظاهراتهم، فيما يُسمع صوت أحد الثوار صارخاً: “رصاص حي عم يتقوص علينا”.

ويظهر بفيديو آخر لحظة إلقاء مواد حارقة على آلية تابعة للجيش اللبناني عند ساحة عبد الحميد كرامي في طرابلس.

لحظة القاء مواد حارقة على آلية تابعة للجيش اللبناني عند ساحة عبد الحميد كرامي في #طرابلس #لبنان_ينتفض #لبنان_يثور pic.twitter.com/nrGEh0PO14 — Selmen Bou Nehme 🇱🇧 (@Selmen_BN) April 27, 2020

ووثق أحد المتظاهرين استخدام الجيش اللبناني للرصاص الحي علناً وسط صراخ الثوار.

إستخدام رصاص حي عل المتظاهرين في طرابلس pic.twitter.com/a8UxHsUXZn — Paula Naoufal (@paulanawfal) April 27, 2020

وذكرت وكالة الأنباء الوطنية اللبنانية أن المحتجين نزلوا إلى شوارع المدينة، واتسعت دائرة الاحتجاجات إلى مناطق أخرى، وقام الثوار بقطع الطريق العام في شارع سوريا وسط المدينة.

وتشهد المدن اللبنانية مظاهرات في مناطق متفرقة من البلاد، احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية بسبب ارتفاع سعر الدولار مقابل الليرة وغلاء المواد الغذائية.

وأطلق المتظاهرون صرخة جوع للحكومة من أجل وضع خطة حكومية من أجل دعم صرف الليرة اللبنانية والمساهمة في انقاذ الأوضاع الاقتصادية التي تدهورت منذ فرض إجراءات العزل العام بسبب جائحة كورونا.

وكانت وزارة الصحة اللبنانية قد أعلنت أمس الاثنين تسجيل 3 اصابات كورونا جديدة رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 710، ولم تظهر أي حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.