في الربع الأول من العام الحالي .. بنك أبوظبي يتعرض لضربة كبيرة

انخفضت الأرباح الصافية لبنك أبوظبي الأول بنسبة 22% لتصل إلى 2.4 مليار درهم في فترة الربع الأول من العام الحالي مقارنة مع أرباح بقيمة 3.1 مليارات درهم في الفترة المقابلة من العام السابق.

ويعزى انخفاض الأرباح إلى تراجع الايرادات التشغيلية بنسبة 8% إلى نحو 4.6 مليارات درهم بالإضافة الى ارتفاع المخصصات بنسبة 81% الى 738 مليون درهم.

وأوضح البنك في بيانه أن أعماله تأثرت بانخفاض أسعار الفائدة واتباع نموذج دقيق لتوزيع المخصصات في ضوء التحديات الراهنة.