فتاة إيرانية نشرت هذا الفيديو في الكويت فاستنفرالأمن وألقى القبض عليها واعترفت بما فعلته!

وثقت فتاة قيل إنها إيرانية، في الكويت بفيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعيّ مخالفتها قرار حظر التجول المفروض لمنع تفشي فيروس كورونا في البلاد .

وظهرت الفتاة في المقطع وهي تقول إنّها خرجت من المنزل لممشى الجابرية لتغيير الجوّ، وتفاجأت بشخص طلب منا التوقف، وظّنت أنّه يتحرش بها، لكنه سألها عن منزلها .

وذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية، أن قطاع الأمن الجنائي -إدارة مباحث محافظة حولي- تعامل مع مقطع الفيديو تم تداوله أخيراً وتضمن مادة لفتاة تقر بمخالفتها لقرار مجلس الوزراء في شأن الحظر الجزئي.

وجرى استدعاء صاحبة المقطع التي أقرت بصحة مخالفتها قرار حظر التجول الجزئي تمت إحالتها الى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها.