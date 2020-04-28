غادة عويس تكشف حجم المصيبة في لبنان: سياسيونا أوسخ من الذباب ولا يقلوا إجراماً عن أي نظام آخر

وجهت الإعلامية اللبنانية، غادة عويس، مذيعة قناة “الجزيرة” انتقادات حادة إلى السياسيين في لبنان، على خلفية المظاهرات التي شهدتها طرابلس رفضاً للسياسة الاقتصادية التي تتبعها الدولة مع الشعب، الامر الذي ينذر بهبة شعبية جديدة ضد الحكومة اللبنانية.

وقالت عويس، في تغريدة رصدتها “وطن”: “حتى تستوعبوا حجم المصيبة بلبنان وعملية السرقة التي قامت بها السلطة اللبنانية لمواطنيها، أنا شخصيا أجد سياسيي لبنان والقائمين على المصارف أوسخ من الذباب الإلكتروني البذيء الذي يفبرك ويحرّض على القتل ويملأ فضاء الانترنت بالهراء”.

وأضافت عويس: “لا يقل اجرام النظام اللبناني عن اجرام اي نظام مجرم اخر”.

حتى تستوعبوا حجم المصيبة بلبنان وعملية السرقة التي قامت بها السلطة اللبنانية لمواطنيها:أنا شخصيا أجد سياسيي لبنان والقائمين على المصارف أوسخ من الذباب الإلكتروني البذيء الذي يفبرك ويحرّض على القتل ويملأ فضاء الانترنت بالهراء.لا يقل اجرام النظام اللبناني عن اجرام اي نظام مجرم اخر. — Ghada Oueiss غادة عويس (@ghadaoueiss) April 27, 2020

وشهدت مدينة طرابلس شمال لبنان، أمس الإثنين، احتجاجات شعبية للتنديد بغلاء الأسعار والتلاعب بسعر صرف الدولار، في ظل تفشي فيروس كورونا في البلاد.

ونزل عدد من المحتجين إلى شوارع المدينة واتسعت دائرة الاحتجاجات إلى منطقة باب التبانة وعمد المحتجون إلى قطع الطريق العام في شارع سوريا وسط المدينة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الوطنية اللبنانية.

وحطم المتظاهرون واجهة مصرف الاعتماد المصرفي في المدينة، وقد رشق محتجون مبنى مصرف لبنان في مدينة صيدا بالحجارة والمفرقعات النارية، وفقا للوكالة الرسمية.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع تغريدة الإعلامية عويس، مؤكدين على الفساد المستشري في لبنان ومستعرضين عدداً من المشكلات والأزمات التي تواجهها الدولة اللبنانية والمواطن.

خراب لبنان 🇱🇧 حل بصناعة مليشيا حزب إيران 🇮🇷 الصفوي، صناعة فتحت المجهول، سلاح خارج الدولة،ارهاب الشعب ،افلاس الاقتصاد،فقر وبطالة وعوز شديد. — tamir adnani (@tamiradnani3) April 27, 2020

ماذا ننتظر من نظام طائفي — خالد (@jlidat369) April 27, 2020

شعوب كلها خضوع و خنوع . تستحق هذا و أكثر — hamza alkhatib (@hamzaalkhatib63) April 27, 2020

لبنان تديرها عصابة — Pop (@Pop38097619) April 27, 2020

الأنظمة العريية كلها مجرمة

و سيظهر هذا رويدا رويدا في لبنان — خالد نبيل (@Kaldk86) April 27, 2020

المواطن صار أرخص من أي شيء وخصوصا في هذه الظرفية ..

و الله ينتقم منهم في هذا الشهر الفضيل — عبد الرحمان (@abderrahmame07) April 27, 2020

الجدير ذكره أن لبنان تحتل المرتبة 137 بمؤشر الفساد العالمي، وذلك نظراً لعدم تطبيق القانون والطائفية المتبعة، علاوة على تأثير الأحزاب والطوائف الدينية بشكل قوي في الساحة السياسية أكثر من القانون.