غادة عويس تكشف حجم المصيبة في لبنان: سياسيونا أوسخ من الذباب ولا يقلوا إجراماً عن أي نظام آخر
وجهت الإعلامية اللبنانية، غادة عويس، مذيعة قناة “الجزيرة” انتقادات حادة إلى السياسيين في لبنان، على خلفية المظاهرات التي شهدتها طرابلس رفضاً للسياسة الاقتصادية التي تتبعها الدولة مع الشعب، الامر الذي ينذر بهبة شعبية جديدة ضد الحكومة اللبنانية.
وقالت عويس، في تغريدة رصدتها “وطن”: “حتى تستوعبوا حجم المصيبة بلبنان وعملية السرقة التي قامت بها السلطة اللبنانية لمواطنيها، أنا شخصيا أجد سياسيي لبنان والقائمين على المصارف أوسخ من الذباب الإلكتروني البذيء الذي يفبرك ويحرّض على القتل ويملأ فضاء الانترنت بالهراء”.
وأضافت عويس: “لا يقل اجرام النظام اللبناني عن اجرام اي نظام مجرم اخر”.
وشهدت مدينة طرابلس شمال لبنان، أمس الإثنين، احتجاجات شعبية للتنديد بغلاء الأسعار والتلاعب بسعر صرف الدولار، في ظل تفشي فيروس كورونا في البلاد.
ونزل عدد من المحتجين إلى شوارع المدينة واتسعت دائرة الاحتجاجات إلى منطقة باب التبانة وعمد المحتجون إلى قطع الطريق العام في شارع سوريا وسط المدينة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الوطنية اللبنانية.
وحطم المتظاهرون واجهة مصرف الاعتماد المصرفي في المدينة، وقد رشق محتجون مبنى مصرف لبنان في مدينة صيدا بالحجارة والمفرقعات النارية، وفقا للوكالة الرسمية.
وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع تغريدة الإعلامية عويس، مؤكدين على الفساد المستشري في لبنان ومستعرضين عدداً من المشكلات والأزمات التي تواجهها الدولة اللبنانية والمواطن.
الجدير ذكره أن لبنان تحتل المرتبة 137 بمؤشر الفساد العالمي، وذلك نظراً لعدم تطبيق القانون والطائفية المتبعة، علاوة على تأثير الأحزاب والطوائف الدينية بشكل قوي في الساحة السياسية أكثر من القانون.