السلطان هيثم بن طارق
السلطان هيثم بن طارق
الهدهد

سلم المالية قائمة شاملة بأمواله وأموال عائلته.. سلطان عُمان يقرر الحد من إساءة استخدام الأموال بالسلطنة

كتب وطن
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نشر موقع ” تاكتيكال ريبورت” الاستخباراتي، تقريراً كشف فيه عن أن السلطان هيثم بن طارق، عقد مؤخراً اجتماعاً مع كبار المسؤولين العمانيين لبحث الجهود المبذولة للحد من إساءة استخدام الأموال في السلطنة.

وضم الاجتماع نائب رئيس مجلس الوزراء للعلاقات وشؤون التعاون الدولي “أسعد بن طارق”، ووزير الداخلية “حمود بن فيصل البوسعيدي”، ووزير ديوان البلاط السلطاني “خالد البوسعيدي”.

ونقل الموقع على لسان السلطان هيثم بن طارق قوله إن جهوده للحد من سوء استخدام الأموال ستبدأ بنفسه وعائلته ليكون مثالاً لجميع المسؤولين وأفراد عائلة آل سعيد الحاكمة.

وكشف أنه زود وزارة المالية بقائمة شاملة بأمواله وأموال عائلته وطلب تخفيض نفقات ديوان السلطنة بحوالي 30%.

وأضاف أنه أقال ما يقرب من 300 موظف حكومي كانوا يتلقون رواتب عالية لسنوات، يشمل هؤلاء الموظفين المستشارين والضباط ومسؤولي الأمن في ديوان البلاط السلطاني.

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