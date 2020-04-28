بعد الغضب منها واتهامها بسرقة أموال المتبرعين .. الفنانة الكويتية هيا الشعيبي تكشف ما جرى

كشف عدد من الحسابات الكويتية الرسمية عن وجود حالةٍ من الغضب، بعد انتشار أخبارٍ تُفيد بأنَّ الفنانة الكوميدية الكويتية هيا الشعيبي قامت بجمع التبرعات من أجل مساعدة المحتاجين والمتضررين من أزمة كورونا كونها لم تقم بتوزيعها.

وأشارت هذه الحسابات إلى أن هذه الفنانة سبق لها وأن أعلنت عن توزيعها بصلا وطماطم للمحتاجين، وأنها بعدما قامت بجمع النقود لم تقم بتوزيعها بالشكل الصحيح.

لكنّ الفنانة الكويتية هيا الشعيبي خرجت عن صمتها وردت على تلك الاتهامات.

وقالت الشعيبي :”أنا عندي جروب كويتيات وهذا الشيء أول مرة أقوله عشان إحنا بنساعد الناس.. والله وكتاب ربي أنا من مالي وحسابي الحر بساعد الناس.. اللي محتاج يبعتلي وأنا أبعت يتأكدوا أنه محتاج وبنتواصل معاه ونبعتلوا”.

وأضافت في تصريحات تليفزيونية :”قبل كام يوم في ناس بعتتلي أنه في فنانين متبرعين وأنا اللي واخدة فلوسهم والله إحنا من الصبح بنطلع ونطق الأبواب ونعطي.. وإحنا ما حدا عطانا شيء ولا أخذ من أحد شيء أنا بعطي من حر مالي”.

وتابعت :”عندي فويسات “تسجيلات” من حريم تبكي والله عيب أني أحطها.. هي مرة واحدة نشرت تسجيل لواحدة كانت تبكي لأنها كانت ستطرد من البيت لعدم قدرتها على دفع الإيجار عشان كنت أبي الناس تساعد مو أبي أتفشخر.. بس الموضوع ده كشفلي أني كل اللي بيهجموني من ناس لا هم منا ولا علينا”.

أما عن الهجوم الذي تعرضت له هي وباقي نجوم الكويت بسبب أجورهم المرتفعة في ظل أزمة كورونا، قالت :أنا ما أركز على التعليقات وما أحط هدول الناس في بالي.. لأني مين هدول إحنا لينا تاريخنا وفننا وكوميديتنا من سنين ليش هلق طلعتوا تتكلموا.. يا جماعة الناس هدول مو مننا ولا علينا “.

وأوضحت :”أنا ليا عتب على بعض الناس ليش تسمعلهم.. من وإحنا صغار والتليفزيون الكويتي مدللنا وياخد مننا.. ليش إحنا ننطر الأبواب اللي بره تنطق عشان الأعمال الكويتية تروح حق اللي بره”.

واستطردت حديثها :”إنتوا مو عارفين أنه المصور بياخد 30 ألف دينار كويتي مع العدة بتاعته والعمال.. ده غير المخرج ليه سعر والنجم ليه سعر هذا بالإضافة لتأجير السيارات وأماكن التصوير.. يا جماعة تصوير عمل واحد تخلي الناس تهد بيتها َعيالها.. إحنا لما ندش تصوير كام شهر ما بشوف عيالي”.

وقالت :”زين انتوا الي بتتكلمون وبتقومون القيامة على المنتج.. الناس بس تبي تتفرج على أخبار في التليفزيون مل تبي مسلسل كوميدي.. ما أخونا في القاهرة أعمالهم بتوصل بالملايين ليش ماحدا تكلم.. عشان الناس عارفة أنهم بيأجروا استوديوهات وسيارات ومبالغ كبيرة بتتصرف على العمل”.

واختتمت حديثها، قائلة :”وأنا في تصوير عملي الأخير واجهنا مشاكل كتير بسبب الحظر عشان كورونا والإيجارات صارت الضعف وكمان برامج كتير وقفت.. إحنا قاعدين في البيت والأعمال المصرية والعربية قاعدة تعرض ولا عمل فيهم وقف ليش عنيكم علينا”.