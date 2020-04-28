الكويتيون أطلقوا حملة لمقاطعة المنتجات المصرية.. مصيبة جديدة على رأس السيسي بعد تسريب هذه الفيديوهات

أطلق ناشطون كويتيون، حملة لمقاطعة المنتجات المصرية، على خلفية التقارير والفيديوهات التي جرى تداولها على نطاق واسع حول استخدام مصر مياه الصرف الصحي زراعة الخضروات الامر الذي أثار جدلاً واسعاً في الشارع الكويتي.
وخلال رصدها وثقت “وطن” حديث أحد المواطنين الكويتيين يقول فيه: “كل اللي يحطونه بالسوشيال ميديا واللي يبعتولنا ياه على الوات ساب والتقارير المصرية الصادرة من مصر وكلام المصريين أنفسهم بأن كل المنتجات المصرية فاسدة وفيها سلمونيا وبلهارسيا”.
وتابع المواطن الكويتي في حديثه: “قمنا إحنا وقفنا المنتجات المصرية، المصريون يقولون لنا احنا منتجاتنا فاسدة، فإحنا لازم نصدقكم لأنكم ناس محترمين وتقول الحقيقة عن وضعكم، شلون ما اًصدقكم وانتو تقولوا الحقيقة عن وضعكم، انا أصدق المصريين وما أصدق الصحة، المصريين يقولون منتجانتنا يتم ريّها بالمجاري”.
فيما نشر آخرون مقطع فيديو مقتطف من برنامج تم عرضه عبر فضائية “الحياة” المصرية، يوثّق ضخ مياه الصرف الصحي في سقي المزروعات والمواشي والأسماك، وما تؤثر على صحة الإنسان.
ويوضح المقطع بأن هناك عدة ماكينات ضخ مياه صرف صحي في الأراضي الزراعية، وسط انتشار رائحة كريهة لمياه الصرف التي يتم ضخها على المزارع والمحصولات، مما اعتبره الكويتيون إقراراً من المصريين أنفسهم بفساد بضائعهم ومنتجاتهم وعدم التزامها بالمعايير الصحية.
كما وشهد الوسم عديد من التفاعلات من قبل النشطاء الكويتيين الذين ناشدوا بضرورة مقاطعة المنتجات لمصرية، لأنها تسقى من مياه الصرف الصحي والفضلات التي تخرج من البشر، وتسبب سرطان وفشل كلوي.
هذا وتشهد العلاقة بين البلدين توتراً ملحوظاً منذ بداية أزمة وباء كورونا المستجد “كوفيد19” وخاصة بعد تصريحات الفنانة الكويتية “حياة الفهد” ضد المصريين، وما تبعه من تصريحات وتجاذبات بين الطرفين وصلت لأن تقام حملة في الكويت لمقاطعة المنتجات المصرية بالكامل، نظراً لعدم اكتمال الشروط الصحية فيها، وذلك وفق شهادة المصريين أنفسهم.