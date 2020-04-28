الكويتيون أطلقوا حملة لمقاطعة المنتجات المصرية.. مصيبة جديدة على رأس السيسي بعد تسريب هذه الفيديوهات

أطلق ناشطون كويتيون، حملة لمقاطعة المنتجات المصرية، على خلفية التقارير والفيديوهات التي جرى تداولها على نطاق واسع حول استخدام مصر مياه الصرف الصحي زراعة الخضروات الامر الذي أثار جدلاً واسعاً في الشارع الكويتي.

وخلال رصدها وثقت “وطن” حديث أحد المواطنين الكويتيين يقول فيه: “كل اللي يحطونه بالسوشيال ميديا واللي يبعتولنا ياه على الوات ساب والتقارير المصرية الصادرة من مصر وكلام المصريين أنفسهم بأن كل المنتجات المصرية فاسدة وفيها سلمونيا وبلهارسيا”.

انا اصدق #المصرييين اللي في مصر انتوا ماتبون تصدقونهم كيفكم عاد

المزارعين اللي هناك يقولون ملوثه وربعنا هني يقولون مافيها شي اكلوها بروحكم لاتنزلونها بالجمعيات🤨🤨🤨#المنتجات_الغذائية_المصرية pic.twitter.com/hpNTJSgq1M — ⚡م.صدى⚡ (@saada_83) April 27, 2020

وتابع المواطن الكويتي في حديثه: “قمنا إحنا وقفنا المنتجات المصرية، المصريون يقولون لنا احنا منتجاتنا فاسدة، فإحنا لازم نصدقكم لأنكم ناس محترمين وتقول الحقيقة عن وضعكم، شلون ما اًصدقكم وانتو تقولوا الحقيقة عن وضعكم، انا أصدق المصريين وما أصدق الصحة، المصريين يقولون منتجانتنا يتم ريّها بالمجاري”.

فيما نشر آخرون مقطع فيديو مقتطف من برنامج تم عرضه عبر فضائية “الحياة” المصرية، يوثّق ضخ مياه الصرف الصحي في سقي المزروعات والمواشي والأسماك، وما تؤثر على صحة الإنسان.

وتبون تدخلون علينا المنتجات المصريه



تفضلوا شوفوا شلون يروون المزارع عندهم



لمصلحة منو تسمحون للمنتجات هذي تدخل الكويت منو التاجر فهمونا pic.twitter.com/d7frNF42t3 — Khaleddd (@almzajyq8) April 27, 2020

ويوضح المقطع بأن هناك عدة ماكينات ضخ مياه صرف صحي في الأراضي الزراعية، وسط انتشار رائحة كريهة لمياه الصرف التي يتم ضخها على المزارع والمحصولات، مما اعتبره الكويتيون إقراراً من المصريين أنفسهم بفساد بضائعهم ومنتجاتهم وعدم التزامها بالمعايير الصحية.

كما وشهد الوسم عديد من التفاعلات من قبل النشطاء الكويتيين الذين ناشدوا بضرورة مقاطعة المنتجات لمصرية، لأنها تسقى من مياه الصرف الصحي والفضلات التي تخرج من البشر، وتسبب سرطان وفشل كلوي.

منتجات مصريه سقي ممن الصرف الصحي والفضلات التي تخرج من البشر

سرطان فشل كلوي وهذا من كلام المصريين أنفسهم أكثر دوله فيها فشل كلوي وسرطان هي مصر والله هذا كلامهم أنفسهم من سوء المنتجات الزراعيه والأسماك المصريه https://t.co/Z24U0EtEAO — kuwait 🌹 (@kuwait62617) April 27, 2020

هذا وتشهد العلاقة بين البلدين توتراً ملحوظاً منذ بداية أزمة وباء كورونا المستجد “كوفيد19” وخاصة بعد تصريحات الفنانة الكويتية “حياة الفهد” ضد المصريين، وما تبعه من تصريحات وتجاذبات بين الطرفين وصلت لأن تقام حملة في الكويت لمقاطعة المنتجات المصرية بالكامل، نظراً لعدم اكتمال الشروط الصحية فيها، وذلك وفق شهادة المصريين أنفسهم.