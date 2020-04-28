حسن البلام مسلسل السجن
حسن البلام مسلسل السجن
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الفنان الكويتي حسن البلام يُحدث ضجة واسعة بسبب ما قاله في مسلسل السجن عن الأرامل!

كتب وطن
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أثار الممثل الكوميدي الكويتي الجدل إثر تطاوله على السيدات الأرامل، خلال مقطع كوميدي في مسلسل “السجن” .

وحسب مقطع فيديو رصدته “وطن”، قال البلام متهكماً على جسد أحد الممثلين المشاركين في التمثيل معه، والذي يجسد دور شرطي: “هذا جسم شرطي، جسمه جسم أرملة”.

واعتبر نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي حديث البلام معيباً، موجهين انتقادات حادة له بسبب التوصيفات التي أطلقها وطالت شريحة من النساء.

وقبل أيام هاجم الفنان الكويتي حسن البلام مواطنه طارق العلي بعدما صرّح الأخير أن “البلام” أحد تلاميذ مدرسته وخريجي شركته “فروغي”، وأنه من المعيب والخاطئ وضعهما معا في منافسة، وأنهما ينافسان جيلهما فقط.

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