الفنان الكويتي حسن البلام يُحدث ضجة واسعة بسبب ما قاله في مسلسل السجن عن الأرامل!

أثار الممثل الكوميدي الكويتي حسن البلام الجدل إثر تطاوله على السيدات الأرامل، خلال مقطع كوميدي في مسلسل “السجن” .

وحسب مقطع فيديو رصدته “وطن”، قال البلام متهكماً على جسد أحد الممثلين المشاركين في التمثيل معه، والذي يجسد دور شرطي: “هذا جسم شرطي، جسمه جسم أرملة”.

مقطع متداول لحسن البلام يثير الجدل لاستهزاءه بالأرامل



"جسمه جسم ارملة"

pic.twitter.com/34NI7P9gMq — Gorgeous (@Gorgeous_ew) April 28, 2020

واعتبر نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي حديث البلام معيباً، موجهين انتقادات حادة له بسبب التوصيفات التي أطلقها وطالت شريحة من النساء.

ذبات الارامل والمطلقات باقي ما انقرضت؟ — EG. (@poocll) April 28, 2020

اكثر ناس بجيحه اللي تعيب بخلق ربي و ما يشوفون انفسهم — with ℂhen¸ (@olixus__) April 28, 2020

للابد الدرامات الخليجيه فاشل**ه رراح تبقى طوال حياتها فاشل***ه انا احب كل راس واحد ماعاد يشوف هالاشياء اللي تطقطق ع النساء — RAF… (@rooroo1184) April 28, 2020

ماشاف جسمه ذا — R e (@remxiioo) April 28, 2020

الأرملة والمطلقة مو مسبة والمشكلة مدري ليش يعلقون ع أشكالهن كأنهن طقم فناجيل ولا خوات تراهن نساء من مختلف الأشكال والألوان والأعمار🙂💔 — ﮼جُوان . (@_jxnxn) April 28, 2020

وقبل أيام هاجم الفنان الكويتي حسن البلام مواطنه طارق العلي بعدما صرّح الأخير أن “البلام” أحد تلاميذ مدرسته وخريجي شركته “فروغي”، وأنه من المعيب والخاطئ وضعهما معا في منافسة، وأنهما ينافسان جيلهما فقط.

حسن البلام يهاجم طارق العلي

بعد ما اعتبر الاخر ان حسن تلميذ مدرسته الفنية @__fh83 by : pic.twitter.com/fHjGp5nhLc — هيئة المشاهير (@almobark_) April 23, 2020