“شاهد” هذا ما حصل في الكويت قبل ساعة من الإفطار وأثار ضجة واسعة.. ما الذي فعلته الجالية البنغالية؟!

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت بمقطع فيديو يوثق احتجاج وافدين من الجنسية البنغالية على الأكل المقدم لهم في منطقة “الرثقة” بشمال الكويت، قبل الفطور بساعة، مع محاولتهم الاعتداء على رجال الشرطة الذين يحاولون تهدئتهم.

وأظهر مقطع الفيديو الذي رصدته “وطن” تجمّع الوافدين من أبناء الجالية البنغالية واحتجاجهم أمام رجال الشرطة الكويتيين، على الطعام المقدم لهم من قبل السلطات الكويتية، في أحد مراكز الحجر شمال الكويت، في صورة اعتبرها ناشطون بأنها باتت تشكل خطر على الأمن والسلم الكويتي.

أنباء عن تذمر الجاليه البنغاليه وغيرهم على الأكل بمنطقة الرثقه بشمال الكويت قبل الفطور بساعه مع محاولتهم الأعتداء على

رجال الشرطه الذين قاموا بتهدأتهم .

رسالة للحكومه أولادنا العسكريين بخطر ونكرر توزيعهم على أكثر من معسكر وتسفيرهم بأسرع فرصه#وزارة_الداخلية #مجلس_الوزراء_ pic.twitter.com/FpLwRDqzH7 — كابتن عصام المذن (@captinasamykwt) April 27, 2020

وفي ذلك كتب المغرّد “عصام المدن” الذي نشر المقطع هو الآخر عبر حسابه بتويتر: “أنباء عن تذمر الجالية البنغالية وغيرهم على الأكل بمنطقة الرثقة بشمال الكويت قبل الفطور بساعة، مع محاولتهم الاعتداء على رجال الشرطة الذين قاموا بتهدئتهم”.

وتابع المغرد الكويتي: “رسالة للحكومة أولادنا العسكريين بخطر ونكرر يجب توزيعهم على أكثر من معسكر وتسفيرهم بأسرع فرصة” بالإشارة للوافدين.

فيما أعاد مغرد آخر تغريد مقطع الفيديو ذلك وعلق ما نصّه: “على المسئولين التحرّك سريعاً لترحيل الوافدين قبل أن ينتشر بينهم التمرّد، فهذا له سلبيات أمنية كبيرة، لدينا 3,5 مليون وافد، فأي تمرد سيتبعه تحرّك”.

على المسؤلين التحرك سريعا لترحيل الوافدين قبل ان ينتشر بينهم التمرد

فهذا له سلبيات امنية كبيرة لدينا 3.5 مليون وافد فاي تمرد سيتبعه تحرك

من يعادي الكويت والاستخبارات التابعة لدول الوافدين لتوجيه التمرد

فورا ابعادهم كل يوم يمر ليس لصالح الكويت https://t.co/3xutgK1UgE — New World (@jamboo700) April 27, 2020

وتابع: “من يعادي الكويت والاستخبارات التابعة لدول الوافدين لتوجيه التمرد؟ فوراً إبعادهم، كل يوم يمر ليس لصالح الكويت”.

فيما علّق ثالث: “لا حول ولا قوة إلا بالله، الله يستر على رجال الداخلية، هذه الجاليات صاروا قنبلة موقوتة وعلى وزير الداخلية اتخاذ الإجراءات اللازمة مع الجاليات والاتصال على سفاراتهم لإجلاءهم بأسرع وقت لبلادهم”.

لا حول ولا قوة إلا بالله الله يستر على رجال الداخليه هذيل الجاليات صارو قنبله موقوته وعلى وزير الداخليه اتخاذ الاجزاءات اللازمه مع الجاليات والاتصال على سفاراتهم لإجلاءهم بأسرع وقت لبلادهم — مضحي عبدالله العتيبي (@modhi_alo) April 27, 2020

ويأتي هذا المقطع بالتزامن مع عدة أحداث وقعت من قبل وافدين من جنسيات مختلفة في الكويت، إبان فترة حظر التجول المعلنة في الكويت ووقف الحياة الاقتصادية والتجارية والمهنية، ما عكس سلباً على هذه الفئة من المقيمين في الكويت وولد حالات احتجاج مختلفة بينهم.

وجدير بالإشارة أن الكويت سجّلت حتى اللحظة 3288 حالة إصابة مؤكدة، فيما بلغ عدد الوفيات 22 حالة وفاة بسبب الإصابة بالفيروس.