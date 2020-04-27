“شاهد” هذا ما حصل في الكويت قبل ساعة من الإفطار وأثار ضجة واسعة.. ما الذي فعلته الجالية البنغالية؟!

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت بمقطع فيديو يوثق احتجاج وافدين من الجنسية البنغالية على الأكل المقدم لهم في منطقة “الرثقة” بشمال الكويت، قبل الفطور بساعة، مع محاولتهم الاعتداء على رجال الشرطة الذين يحاولون تهدئتهم.
وأظهر مقطع الفيديو الذي رصدته “وطن” تجمّع الوافدين من أبناء الجالية البنغالية واحتجاجهم أمام رجال الشرطة الكويتيين، على الطعام المقدم لهم من قبل السلطات الكويتية، في أحد مراكز الحجر شمال الكويت، في صورة اعتبرها ناشطون بأنها باتت تشكل خطر على الأمن والسلم الكويتي.
وفي ذلك كتب المغرّد “عصام المدن” الذي نشر المقطع هو الآخر عبر حسابه بتويتر: “أنباء عن تذمر الجالية البنغالية وغيرهم على الأكل بمنطقة الرثقة بشمال الكويت قبل الفطور بساعة، مع محاولتهم الاعتداء على رجال الشرطة الذين قاموا بتهدئتهم”.
وتابع المغرد الكويتي: “رسالة للحكومة أولادنا العسكريين بخطر ونكرر يجب توزيعهم على أكثر من معسكر وتسفيرهم بأسرع فرصة” بالإشارة للوافدين.
فيما أعاد مغرد آخر تغريد مقطع الفيديو ذلك وعلق ما نصّه: “على المسئولين التحرّك سريعاً لترحيل الوافدين قبل أن ينتشر بينهم التمرّد، فهذا له سلبيات أمنية كبيرة، لدينا 3,5 مليون وافد، فأي تمرد سيتبعه تحرّك”.
وتابع: “من يعادي الكويت والاستخبارات التابعة لدول الوافدين لتوجيه التمرد؟ فوراً إبعادهم، كل يوم يمر ليس لصالح الكويت”.
فيما علّق ثالث: “لا حول ولا قوة إلا بالله، الله يستر على رجال الداخلية، هذه الجاليات صاروا قنبلة موقوتة وعلى وزير الداخلية اتخاذ الإجراءات اللازمة مع الجاليات والاتصال على سفاراتهم لإجلاءهم بأسرع وقت لبلادهم”.
ويأتي هذا المقطع بالتزامن مع عدة أحداث وقعت من قبل وافدين من جنسيات مختلفة في الكويت، إبان فترة حظر التجول المعلنة في الكويت ووقف الحياة الاقتصادية والتجارية والمهنية، ما عكس سلباً على هذه الفئة من المقيمين في الكويت وولد حالات احتجاج مختلفة بينهم.
وجدير بالإشارة أن الكويت سجّلت حتى اللحظة 3288 حالة إصابة مؤكدة، فيما بلغ عدد الوفيات 22 حالة وفاة بسبب الإصابة بالفيروس.