وافد يتجاوز الاسلاك الشائكة في جليب الشيوخ ويهرب مع صديقة بدراجة نارية
وافد يتجاوز الاسلاك الشائكة في جليب الشيوخ ويهرب مع صديقة بدراجة نارية
Videoفيديو

هذا ما تجنيه الكويت من العمالة الوافدة.. فيديو لعامل دليفري ينذر بكارثة والسلطات تستنفر

كتب وطن
0

كشف مصدر أمني في الإدارة العامة للمباحث الجنائية الكويتية، أن الإدارة بصدد من جنسية عربية في الكويت، لقيامهم بمخالفات تعرّض حياة المواطنين الكويتيين للخطر.

وبحسب ما جاء في حديث المصدر الأمني ومقاطع الفيديو التي تناقلتها وسائل إعلام كويتية، أقدم الأول على تهريب وافدين في منطقة “” التي يُفرض عليها حظراً للتجوال بشكل كامل.

فيما قام الثاني والذي يعمل سائق “دليفري”، بمخالفة شروط الأمانة الصحية في عمله، حيث تم رصده وهو يعبث بالقمامة، ومن ثم يحمل الأطعمة بيده المتسخة.

وأكد المصدر بأنه تم ضبط الوافدين المخالفين من قبل رجال الإدارة العامة للمباحث الجنائية، بعد رصد تصرفهما بمقاطع فيديو تم تداولها عبر مواقع التواصل.

هذا، وأصدرت وزارة الداخلية الكويتية بياناً بشأن واقعة التهريب من منطقة “الجليب” بواسطة وافد عربي.

وقالت الداخلية في بيانها: “بشأن مقطع الفيديو المتداول على عدد من مواقع التواصل الاجتماعي ويتضمن قيام شخص يقود دراجة نارية بتهريب أحد الأشخاص من نفس جنسيته من منطقة جليب الشيوخ المعزولة صحياً”.

واوضحت أنه تم تشكيل فريق بحث من قبل قطاع الأمن العام وقطاع الأمن الجنائي، فور انتشار مقاطع الفيديو.

وبعد عمل التحريات اللازمة وعمليات البحث اتضح أنه مقيم من جنسية عربية ويعمل بإحدى الجمعيات التعاونية بمحافظة مبارك الكبير، وتم إلقاء القبض عليه من قبل مباحث الجليب وأقر بما نسب إليه وتم تحويله لجهات الاختصاص لأخذ المقتضى القانوني بحقه حفاظاً على المصلحة العامة.

قد يعجبك ايضا
الهدهد

لارادع ولا أمان .. شاهد ما يحدث بمدينة الطائف السعودية أثناء حظر التجول!

الهدهد

تزامناً مع دعوات بعض دول الخليج طرد الوافدين .. هذا ما اتخذه سلطان عُمان بحق 333…

حياتنا

رغم حظر التجول وانشغال الناس بمحاربة “كورونا” .. جريمة مروّعة في الأردن!

الهدهد

“شاهد” هذا ما فعله لبناني فاض به الكيل داخل مكتب وزير الاقتصاد وشفى غليل…

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.