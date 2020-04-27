هذا ما تجنيه الكويت من العمالة الوافدة.. فيديو لعامل دليفري ينذر بكارثة والسلطات تستنفر

كشف مصدر أمني في الإدارة العامة للمباحث الجنائية الكويتية، أن الإدارة بصدد إبعاد وافدين من جنسية عربية في الكويت، لقيامهم بمخالفات تعرّض حياة المواطنين الكويتيين للخطر.

وبحسب ما جاء في حديث المصدر الأمني ومقاطع الفيديو التي تناقلتها وسائل إعلام كويتية، أقدم الأول على تهريب وافدين في منطقة “الجليب” التي يُفرض عليها حظراً للتجوال بشكل كامل.

وافد يتجاوز الاسلاك الشائكة في جليب الشيوخ ويهرب مع صديقة بدراجة نارية ، ورجال الداخلية تلقي القبض عليهما .#العيون_الساهره pic.twitter.com/K4ieVDD05b — تفتيش الكويت 🇰🇼 (@TfTeeeSH) April 27, 2020

فيما قام الثاني والذي يعمل سائق “دليفري”، بمخالفة شروط الأمانة الصحية في عمله، حيث تم رصده وهو يعبث بالقمامة، ومن ثم يحمل الأطعمة بيده المتسخة.

فيديو متداول : احذروا من بعض سائقي توصيل الطلبات . pic.twitter.com/g7LGkk3l6v — تفتيش الكويت 🇰🇼 (@TfTeeeSH) April 26, 2020

وأكد المصدر بأنه تم ضبط الوافدين المخالفين من قبل رجال الإدارة العامة للمباحث الجنائية، بعد رصد تصرفهما بمقاطع فيديو تم تداولها عبر مواقع التواصل.

هذا، وأصدرت وزارة الداخلية الكويتية بياناً بشأن واقعة التهريب من منطقة “الجليب” بواسطة وافد عربي.

وقالت الداخلية في بيانها: “بشأن مقطع الفيديو المتداول على عدد من مواقع التواصل الاجتماعي ويتضمن قيام شخص يقود دراجة نارية بتهريب أحد الأشخاص من نفس جنسيته من منطقة جليب الشيوخ المعزولة صحياً”.

واوضحت أنه تم تشكيل فريق بحث من قبل قطاع الأمن العام وقطاع الأمن الجنائي، فور انتشار مقاطع الفيديو.

وبعد عمل التحريات اللازمة وعمليات البحث اتضح أنه مقيم من جنسية عربية ويعمل بإحدى الجمعيات التعاونية بمحافظة مبارك الكبير، وتم إلقاء القبض عليه من قبل مباحث الجليب وأقر بما نسب إليه وتم تحويله لجهات الاختصاص لأخذ المقتضى القانوني بحقه حفاظاً على المصلحة العامة.